«Monòver en Festes»: Descubre su tradición y cultura popular del 6 al 10 de septiembre
Cinco días de programación en los que la música, el bou amb corda y la globotà harán vibrar a mayores y pequeños
Monóvar se prepara un año más para vivir con intensidad sus Fiestas Patronales en honor a la Mare de Déu del Remei, que tendrán lugar del 6 al 10 de septiembre. Se trata de unas celebraciones multitudinarias y muy esperadas por la población, donde la tradición, la música, la pólvora y la devoción se dan la mano para ofrecer una experiencia única e inolvidable.
El inicio de las fiestas
Las fiestas arrancan el 6 de septiembre con la Entrada de Bandas y el Pregón, que marcan el inicio de una programación repleta de actos para todos los públicos, durante la mañana, tarde y noche. La Banda de Música de Monòver, junto a otras agrupaciones como los Nanos i Gegants y la Colla El Xirivell, llenan las calles de un ambiente festivo muy esperado año tras año.
Pólvora y ambiente festivo
Las mascletás diurnas y nocturnas, los espectáculos de luces y pólvora, y los fuegos artificiales hacen vibrar el cielo monovero durante estos días festivos.
Devoción y actos centrales
Unos de los momentos más emotivos de las conocidas «Fiestas de Septiembre» monoveras, son la Ofrenda de Flores y Frutos a la Patrona, el 7 de septiembre, así como la solemne procesión en honor a la Mare de Déu del Remei, el 8 de septiembre, día grande de las fiestas, actos que reflejan el respeto y la unión de todo un pueblo.
Gastronomía y diversión popular
Además, la fiesta se vive también con el sabor de la gatxamiga, el vermut popular con música en directo en el parque de la Alameda, la paella gigante de hermandad que organiza cada año la Junta Festera o con la adrenalina del bou amb corda y la suelta de vacas, tanto de buena mañana como por las tardes. Para los más pequeños, la programación incluye una Gran Banyà, así como juegos infantiles, el Desfile Multicolor y la ya tradicional globotà, que garantizan una diversión asegurada en familia y con amigos.
Conciertos y cierre de fiesta
Además, las noches se iluminan con los conciertos y actuaciones tanto en la plaza de la Sala como en el recinte fester, donde cada sesión es una celebración.
El 10 de septiembre, una potente traca pone punto y final a unos días en que Monóvar entero sale a la calle. Unos días de celebración, de compartir vida y experiencias con los tuyos y de acoger a los visitantes como unos monoveros más. Unas fiestas que cargan de energía a la población para el inicio de un nuevo ciclo.
Consulta aquí la programación completa.
Monóvar, un sentimiento, una fiesta. Ven a vivirla.
