Petrer pone en marcha su lanzadera de nuevos proyectos empresariales

El Ayuntamiento de Petrer, a través de la concejalía de Desarrollo Económico, ha presentado este martes la novena edición de Petreremprende, la lanzadera de emprendimiento que en menos de una década se ha consolidado como una de las más importantes de la provincia de Alicante.

El acto ha tenido lugar en el taller de Adrián López, ganador de la edición de 2024 con su proyecto Tupaini, y ha contado con la presencia del concejal de Desarrollo Económico, David Morcillo; el director de proyectos de Genion, Carlos Verdú; el propio ganador de la última edición y concejales de todos los grupos municipales.

"Petreremprende se ha consolidado como un espacio donde las personas emprendedoras dejan atrás los complejos y se atreven a convertir en realidad sus ideas de negocio” Carlos Morcillo — Concejal de Desarrollo Local de Petrer

El concejal David Morcillo ha destacado que “tras el verano, septiembre es siempre un mes para empezar nuevos proyectos e ilusiones. Por eso, desde el 1 de septiembre y hasta el día 10, está abierto el plazo de inscripción de esta nueva edición de Petreremprende, que este año repartirá de nuevo 20.000 euros en premios entre los proyectos finalistas”.

Morcillo ha recordado que en estas ocho ediciones se han presentado ya más de 280 proyectos y se han entregado más de 60.000 euros en premios, “consolidando a Petreremprende como un espacio donde las personas emprendedoras dejan atrás los complejos y se atreven a convertir en realidad sus ideas de negocio”.

Por su parte, Carlos Verdú, director de proyectos de Genion, ha explicado que la edición de 2025 será “especialmente intensiva, con sesiones de formación los lunes y jueves durante todo el mes de octubre y mentorías individuales para cada uno de los proyectos”.

En total, serán ocho sesiones formativas y tres horas de "mentorización" individual, además de encuentros con emprendedores de ediciones anteriores, empresas y entidades del municipio. “Todos los proyectos que completen el proceso recibirán un premio mínimo de 500 euros, y los ganadores podrán optar hasta a 5.000 euros en premios”, ha recordado Verdú, subrayando también que el impacto económico global de Petreremprende supera ya los 3 millones de euros en el municipio.

Experiencia

El ganador de la pasada edición, Adrián López, ha compartido su experiencia personal destacando que “más allá del premio económico, lo que realmente me aportó Petreremprende fue un cambio de mentalidad, el impulso para creer en mi proyecto y las herramientas para hacerlo posible”. López, que ha desarrollado su actividad en el ámbito de la camperización de furgonetas y sueña con crear un coworking creativo, ha animado a quienes estén dudando a inscribirse: “abrid el cajón de ideas y adelante, que seguro que dará fruto”.

Las inscripciones para la novena edición de Petreremprende pueden realizarse hasta el próximo 10 de septiembre a través de la web oficial www.petreremprende.es.