Así será la III Semana Cultural de la Fundación Ana María Sánchez en Elda

La Fundación Ana María Sánchez de Elda y el Ayuntamiento han presentado este martes la tercera edición de su Semana Cultural, que se celebrará entre el 10 y 12 de septiembre con el objetivo de poner en valor la figura y el legado de la soprano eldense.

La concejala de Teatro, Rosa Vidal, acompañada por el presidente de la Fundación, José Rubio, y el vicepresidente de la misma, Miguel Ángel Rubio, han presentado un evento que tendrá su punto álgido el viernes 12 con la gala-homenaje que reunirá a cinco grandes figuras de la lírica española.

El recital lírico se celebrará en el Teatro Castelar a partir de las 20.00 horas y contará, además de con la participación de la Orquesta Sinfónica del ADDA, con la presencia de las sopranos Teresa Albero y Maite Alberola, la mezzosoprano Cristina del Barrio, el tenor Eduardo Sandoval, y el baritono Manuel Mas, bajo la dirección de la eldense Pilar Vañó y de José Miguel Rodilla.

"Será un recital muy especial, con algunas sorpresas, y con dos partes diferenciadas. Una primera de ópera y una segunda de zarzuela, como le gustaba a Ana María" Miguel Ángel Rubio — Vicepresidente de la Fundación Ana María Sánchez de Elda

Miguel Ángel Rubio ha explicado que "será un recital muy especial, con algunas sorpresas, y con dos partes diferenciadas. Una primera de ópera y una segunda de zarzuela, como le gustaba a Ana María".

Además de esta gala, la Semana Cultural incluye la conferencia 'Ana María Sánchez: Música y poesía', en la que participarán las sopranos y alumnas de la artista eldense, Teresa Albero y Cristina Ruiz, con Elías Bernabé como moderador. El encuentro dará comienzo a las 19:30 horas en el salón de actos de ADOC.

Mesa redonda

Un día después, también a la misma hora, se celebrará la mesa redonda 'La profesión lírica en la actualidad en España', moderada por Miguel Ángel Rubio. Participarán algunos de los cantantes que participarán en la gala del día siguiente, directores, agentes artísticos y personal de teatros, que compartirán su experiencia sobre la situación actual de la lírica en este país.

"El objetivo principal de la fundación es promover la cultura, especialmente la lírica y la música clásica, así como apoyar con becas-estudio a los artistas jóvenes y talentosos" Rosa Vidal — Concejal de Teatro de Elda

La conferencia y la mesa redonda son de acceso gratuito. Las entradas para la Gala Lírica del día 12 pueden adquirirse a través de servientradas.com por 15 euros.

La concejala de Teatro ha cerrado la presentación felicitando a los responsables de la Fundación Ana María Sánchez por la calidad de la gala-homenaje y recordando que "el objetivo principal de la fundación es promover la cultura, especialmente la lírica y la música clásica, así como apoyar con becas-estudio a los artistas jóvenes y talentosos. Pero además hay un objetivo implícito que es mantener vivo el recuerdo de Ana María Sánchez, hija predilecta de nuestra ciudad. Animamos a todo el mundo a asistir a un espectáculo de muchísima calidad y por eso esperamos un lleno absoluto en el Teatro Castelar".