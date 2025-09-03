La Generalitat pide a varios ayuntamientos de izquierdas de Alicante colaboración para acoger a los migrantes de Canarias

La Generalitat pide colaboración a los ayuntamientos de la provincia de Alicante para acoger a migrantes venidos de las Islas Canarias. Y por ahora solo han trascendido tres consistorios a los que se ha dirigido, ambos gobernados por la izquierda: Villen, Aspe y Elda.

La Conselleria de Servicios Sociales ha remitido una carta, en el caso de Villena y Aspe fechada el 27 de agosto, en la que solicita a los consistorios "vuestra colaboración para conocer las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en tu municipio, que pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados".

Y Villena ya ha respondido advirtiendo, también por carta, que "el discurso centrado únicamente en la saturación y la falta de recursos no puede convertirse en excusa para rehuir responsabilidades competenciales del gobierno autonómico".

"Solicitamos vuestra colaboración para conocer las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en tu municipio, que pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados" Susana Camarero — Vicepresidenta Primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

Por su parte, desde la Generalitat han recordado este miércoles a INFORMACIÓN que anunciaron la pasada semana que enviarían cartas a ayuntamientos en este sentido, pero no han concretado a qué municipios se han dirigido y qué criterios se han seguido.

Y la medida está empezando a generar polémica el hecho de que por ahora solo se conozcan municipios que están gobernados por fuerzas de izquierda. Según la Cadena Ser, Sagunt y Xàtiva, con gobiernos progresistas, son otros dos en los que se ha confirmado la recepción de la carta. Y del PP todavía no se sabe de ninguno. Así, Villena ha pedido aclarar los criterios que se han seguido.

El Consell no aclara a qué municipios se ha dirigido y qué criterio se ha seguido para pedir la colaboración

Por ello, fuentes socialistas han mostrado su sorpresa y desconcierto por la forma de obrar de la Generalitat, enviando solo a algunos consistorios esta carta.

La carta

El documento de la Generalitat está firmado por la consellera del área y vicepresidenta primera, Susana Camarero, y dirigido al primer edil villenero Fulgencio Celdrán (PSOE), al alcalde aspense Antonio Puerto (IU) y al primer edil eldense Rubén Alfaro (PSOE). Y en el mismo se recuerda que "el Gobierno de España, mediante el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, ha determinado el reparto de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias entre el resto de comunidades autónomas".

Un grupo de personas migrantes, entre ellos varios menores, es atendido por la Cruz Roja este verano en Tenerife. / EFE

Y destaca que esta resolución " que acumula numerosos recursos admitidos de inconstitucionalidad interpuestos por diferentes comunidades, incluida la Comunitat Valenciana, establece el traslado de 571 menores no acompañados a nuestra comunidad, asignando un crédito de 7.451.550 €, que exclusivamente cubrirá una parte de sus gastos durante tres meses".

La Generalitat insiste en que sus centros están saturados, a 160 % de su capacidad

La carta recuerda el esfuerzo realizado por la Generalitat para atender a los migrantes, "habiendo incrementado en 122 el número total de plazas disponibles. Pese a todo, actualmente nos encontramos al 160 % de ocupación, con un sistema de protección de menores tensionado que ahora afronta el incremento de menores propuesto por el Gobierno sin los recursos suficientes asociados".

Y explica que "aunque partimos de una posición de solidaridad con los problemas que esta crisis origina y que sufre especialmente Canarias, la realidad es que nuestro sistema ya enfrenta una sobreocupación que lo colapsa y el nuevo reparto anunciado impediría seguir ofreciendo a los menores los mínimos estándares de calidad que requieren, por no contar ni con los medios ni con la aportación de recursos suficiente por parte del Gobierno de España para afrontarlo".

"El discurso centrado únicamente en la saturación y la falta de recursos no puede convertirse en excusa para rehuir responsabilidades competenciales del gobierno autonómico" Fulgencio Celdrán — Alcalde de Villena

"Por ello, dado que el Gobierno sigue adelante con su decisión tras la aprobación del Real Decreto que establece la capacidad ordinaria de cada sistema, solicito de vuestra colaboración para conocer las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en tu municipio, que pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados".

Este medio ha podido confirmar que otros ayuntamientos de diferentes signos políticos no han recibido comunicación alguna, al menos hasta este miércoles. Son los casos de los gobiernos progresistas de Alcoy, Cocentaina o Xixona. Y tampoco los alcaldes populares de Elche, Torrevieja, San Vicente o El Campello.

Respuesta

Villena, tras recibir la misiva la pasada semana, ya ha respondido a vicepresidenta primera del Consell. Su alcalde ha explicado en la carta, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, que nuestro municipio, como parte de la Comunitat Valenciana, siempre ha mostrado una voluntad clara de solidaridad y acogida hacia quienes más lo necesitan".

Gobiernos de izquierdas como Alcoy, Cocentaina y Xixona y alcaldes del PP como Elche, Torrevieja, San Vicente y El Campello no han recibido ninguna comunicación

Y ha destacado que "nos referimos, ante todo, de niños y niñas en situación de especial vulnerabilidad, y como sociedad tenemos la obligación moral y legal de garantizar su protección y sus derechos. Muestra de ello, como bien usted debe de saber, en Villena en el año 2018 se puso en marcha el centro de acogida de Las Virtudes donde, entre otros se acogieron a menores que llegaron a bordo del barco Aquarius".

Así, ha destacado que "desde entonces hasta ahora, se han incrementado las plazas del citado centro, estando en estos momentos por encima de su capacidad según nos indican, por lo que aprovecho para solicitar que se resuelva esta situación, bien se amplíen las plazas a las reales, o bien se ajusten a su capacidad".

La Generalitat, "amenazada" por el Gobierno central La pasada semana la Generalitat manifestó que actuaba "ante la amenaza del Gobierno de continuar con un traslado de menores inconstitucional, arbitrario y sin recursos". Y por ello se reunía "con entidades sociales y envía cartas para informar al Defensor del Pueblo, al Síndic de Greuges y a los alcaldes". Así, recriminaba la "deslealtad del Gobierno y el PSOE, con Diana Morant a la cabeza, a la que acusa de desleal y le apela a pedir a sus alcaldes coherencia con las acciones de su Gobierno". Y lamentaba que "les resulte más fácil actuar desde la ideología y el tacticismo que desde la responsabilidad y la humanidad".

Y prosigue señalando que "como usted también sabe, en 1998 abrió sus puertas la residencia socioeducativa ‘La Villa’ de Fundación Diagrama, un recurso situado en Villena con plazas dependientes de la Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad de la Generalitat Valenciana. Fue el primer centro de ejecución de medidas judiciales de internamiento para niños, niñas y adolescentes que se abrió en la provincia de Alicante. En la actualidad, unos 50 jóvenes cumplen su medida en esta residencia, que cuenta con un equipo para llevar a cabo su programa de intervención socioeducativa y reinserción social".

"Solidaridad acreditada"

"Por tanto queda de sobra acreditada la solidaridad de mi municipio desde hace mucho tiempo ante situaciones como la expuesta por su parte. Así mismo, la Comunitat Valenciana ha sido históricamente un territorio solidario y comprometido, y creemos que el discurso centrado únicamente en la saturación y la falta de recursos no puede convertirse en excusa para rehuir responsabilidades competenciales del gobierno autonómico".

Celdrán ha destacado que "el Gobierno de España, a través del citado Real Decreto-ley, ha establecido un marco de financiación inicial y un sistema de reparto equitativo entre comunidades, buscando precisamente evitar que territorios como Canarias y Ceuta afronten en solitario una situación insostenible".

VIllena afirma desconocer el tipo de ayuda que se solicita y pide aclarar los criterios, ya que "somos conscientes que no se ha solicitado esta colaboración a todos los municipios"

Y "por otro lado, desconocemos que tipo de ayuda es la solicitada por parte de la conselleria, y les rogaría nos trasladasen cuáles han sido los criterios para determinar la selección de pueblos a quienes se ha remitido la misiva, ya que somos conscientes que no se ha solicitado esta colaboración a todos los municipios de nuestra Comunidad".

"Aspe está abierto a las personas por encima de los gobiernos sin diferencia" Antonio Puerto — Alcalde de Aspe

"Por último consideramos desde el Ayuntamiento de Villena que lo necesario no es cuestionar la solidaridad, sino poner en marcha por parte del Gobierno de la Generalitat y del Gobierno Central mayores recursos, más plazas y una planificación a medio y largo plazo que garantice la atención digna y adecuada de estos menores, huyendo del discurso racista y xenófobo que desgraciadamente se está instalando en un sector de nuestra sociedad.

Por su parte Antonio Puerto ha explicado a INFORMACIÓN que "Aspe está abierto a las personas por encima de los gobiernos sin diferencia".