La Generalitat refuerza el Bus del Vinalopó con el inicio del curso universitario

La conselleria aumenta el número de autobuses desde el próximo lunes

Los nuevos servicios tienen conexiones con la UA

Jose A. Rico

Jose A. Rico

La Generalitat va a reforzar el servicio del Bus del Vinalopó a partir del lunes 8 de septiembre con el inicio del curso universitario. El servicio, operado por la empresa Vectalia, amplía las conexiones con la UA, y se mantienen las tarifas y los bonos, según ha informado este miércoles la concesionaria.

De este modo, a partir del lunes está previsto que circulen más servicios. Por un lado, en la línea 10 (Monóvar dirección UA) dos vehículos al mismo tiempo en los servicios con salida a las 6:45, tres vehículos a las 7:45 y otros dos a las 14:00 horas. En las salidas desde la Universidad hacia Monóvar, circularán tres autobuses a las 13:00 y dos a las 15:15 y a las 18:15.

Por otra parte, en la línea 9 (Elda/Petrer-UA), desde Petrer saldrán dos autobuses a las 6:55, tres a las 7:55 y dos a las 13:55. Desde la Universidad dirección Elda/Petrer circularán dos autobuses a las 12:15, 13:15 y 18:15. Con dichos refuerzos en las expediciones, se aumenta la oferta de plazas por la Generalitat y Vectalia del nuevo servicio denominado Bus del Vinalopó.

Dos de los autocares de los nuevos servicios puestos en marcha por Vectalia en la provincia

Cabe recordar, que los nuevos contratos CE-708 del Bus del Vinalopó y CE-709 de la Nueva Alcoyana han aumentado desde este pasado lunes 1 de septiembre las conexiones y los horarios de frecuencias de los autobuses interurbanos que se disponían hasta la fecha con las anteriores concesiones CVA-023 y CVA-015, respectivamente.

Estos nuevos servicios, impulsados por la Generalitat y operados por empresas del grupo Vectalia, ofrecen más líneas, mejores frecuencias y una mayor conectividad a los municipios de la provincia de Alicante. Toda la información sobre horarios y tarifas está disponible en la web www.movilidad.vectalia.es.

Bus del Vinalopó

El Bus del Vinalopó es el renovado servicio público de autobús que conecta el Alto y Medio Vinalopó con Elche y Alicante gracias a un total de 16 líneas regulares y dos líneas metropolitanas para desplazarse entre Elda, Petrer y Monóvar con mayores frecuencias. Además, se refuerzan las conexiones con los hospitales de Elda y del Vinalopó, así como con la UA.

Mapa del nuevo servicio del Vinalopó

Un total de cinco líneas conectan el Hospital de Elda con los municipios que están adscritos como Elda, Petrer, Villena, Sax o Mónovar. Dos líneas unen el Hospital del Vinalopó con los municipios que están adscritos como el Hondón de los Frailes o Hondón de las Nieves, al tiempo que permiten acceder al campus de la Universidad Miguel Hernández en Elche a municipios como Villena, Sax, Elda y Petrer. Tres rutas conectan la Universitat d’Alacant con Sax, Elda, Petrer, Aspe, Monforte, Novelda y Monóvar.

Otras novedades importantes son el aumento de frecuencias en las líneas metropolitanas entre Elda, Petrer y Monóvar; un nuevo servicio entre Pinoso y Elche; y la conexión con la Alta Velocidad, disponible mediante un servicio especial de Transporte a la Demanda que se ha planificado hacia la Estación de AVE de Villena, lo que favorecerá la intermodalidad tren-autobús.

Nueva Alcoyana

Por su parte, La Nueva Alcoyana es la actualización del servicio de autobús que, con nueve líneas regulares, une el triángulo Alcoy, Villena y Alicante y atiende a los municipios de Ibi, Castalla, Onil, Tibi, Biar, Xixona, La Torre de les Maçanes, Mutxamel, Villena, Sant Joan d’Alacant y San Vicente del Raspeig, así como algunos importantes centros de servicios públicos como la UA o el Hospital de Sant Joan d’Alacant.

Mapa de La Nueva Alcoyana

Entre las novedades de esta red destaca la nueva línea directa entre Alicante y Alcoy que, sumada al resto de conexiones entre las dos ciudades mediante otras líneas, implica un incremento de 16 a 26 expediciones diarias entre ambos municipios en los días laborables. Los sábados el servicio se incrementa de 9 a 18 expediciones.

Xixona

La conexión con Xixona es otra de las grandes mejoras, ya que las líneas que pasan por esta localidad aumentan de una a cinco. Destaca la nueva conexión entre Xixona-Alcoy y Xixona-Tibi, las 12 expediciones diarias que conectan Xixona y el Hospital de Sant Joan (10 en verano), y las 4 expediciones diarias entre Xixona y Alicante.

La Nueva Alcoyana también ofrece diferentes rutas hacia el Hospital de Sant Joan d’Alacant y la Universitat d’Alacant. En total, serán tres las líneas que unen Alcoy, Ibi, Tibi, La Torre de les Maçanes y Xixona con el centro hospitalario; y otras dos líneas que conectan la Universitat d’Alacant con municipios como Alcoy, Ibi, Onil o Castalla. Además, también contará en el municipio de Tibi con la extensión de la línea que pasa por el Hospital con un servicio de Transporte a la Demanda hacia la Urbanización Terol.

