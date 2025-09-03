Petrer ya tiene pregonero para las Fiestas Patronales 2025

Petrer ya tiene pregonero para sus Fiestas Patronales 2025. El periodista local Luis Rico será el encargado de anunciar el inicio de las celebraciones en honor a la Virgen del Remedio con el pregón que ofrecerá el domingo 5 de octubre en la Plaza de Dalt, al estar en obras la Plaza de Baix.

El nombre del pregonero se ha dado a conocer este miércoles, y es uno de los grandes referentes de la comunicación local. Luis Rico atesora una dilatada trayectoria vinculada a los medios de comunicación de la ciudad, donde ha narrado, acompañado y dado voz a la actualidad y al deporte durante casi cuatro décadas.

Su carrera comenzó en 1987 como colaborador de deportes en los inicios de Tele Elda. Tres años después, en 1990, se incorporó a la plantilla de Radio Petrer tras superar una prueba selectiva, y pronto pasó de los deportes a los informativos, magazines, tertulias y debates, convirtiéndose en una de las voces más reconocibles de la emisora.

A mediados de los años 90 también formó parte de la desaparecida cadena comarcal Canal 25, compatibilizándolo con su tarea en Radio Petrer y la revista municipal El Carrer. Desde 2016 dirige los medios de comunicación municipales, tarea que continúa desempeñando en la actualidad.

Ámbito cultural y deportivo

Además de su faceta periodística, Luis Rico ha dejado huella en el ámbito cultural y deportivo de Petrer. Es autor de los libros “La historia del fútbol en Petrer” (2012) y “Gent de Petrer, dels malnoms del poble” (2017), ambos agotaron sus respectivas ediciones, y su pasión por el deporte lo ha llevado desde las canchas de baloncesto y los equipos locales de fútbol hasta las montañas, donde ahora es frecuente verle corriendo. Reconocido culé, fundó la Penya Barcelonista de Petrer, de la que es presidente y que el año pasado celebró su 25º aniversario.

La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha subrayado que la elección de Luis Rico es muy acertada porque “conoce nuestras fiestas desde dentro y desde fuera, ya que ha sabido contarlas a generaciones de petrerenses a través de la radio y la prensa, y ahora tendrá la oportunidad de narrarlas desde el corazón, como pregonero”.

En la misma línea, el concejal de Fiestas, Alejandro Ruiz, ha destacado que “Luis es un profesional muy conocido y querido en la ciudad, su voz ha acompañado a miles de vecinos durante décadas, y sin duda sabrá transmitir la emoción de unas fiestas que son seña de identidad de Petrer”.

Por su parte el pregonero ha señalado que “soy una persona con unas raíces muy ligadas a Petrer y espero estar a la altura de este honor que supone para mí pregonar las fiestas en honor a la Virgen del Remedio y todo lo que ello supone para la población”.

Con este nombramiento, Petrer se prepara ya para vivir unas Fiestas Patronales 2025 que arrancarán oficialmente con el pregón de un periodista que ha contado, vivido y sentido la historia reciente de la ciudad.