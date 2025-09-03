Los regantes defenderán el trasvase del Júcar-Vinalopó frente a la demanda en el TSJ que reclama que se cierre

La agrupación ecologista Xúquer Viu, de la provincia de València, ha presentado un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el que pretende que se anulen todos los acuerdos que permiten el trasvase Júcar-Vinalopó, ahora en pleno rendimiento y que permite regar miles de hectáreas de los valles del Alto Vinalopó, desde Villena a Aspe, además de zonas del norte de Elche y Albatera.

Medioambiental

Ángel Úrbina, presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, que representa a los miles de regantes beneficiarios de estas aguas, ha anunciado que la entidad se personará en la causa. "La junta central es leal, legal, tiene en su raíz y razón de ser en la mejora ambiental de los acuíferos y no afecta en nada a los agricultores de Valencia", remarcó.

Cultivos de alcachofa regados con el trasvase del Júcar en los campos de Villena / AXEL ALVAREZ

Urbina subrayó que el trasvase tiene un origen fundamentalmente medioambiental "que se está cumpliendo" en todas sus previsiones durante este año hidrológico. Por cada metro cúbico de agua que se recibe del Júcar se deja de extraer un metro cúbico de agua de los pozos de los valles del Vinalopó, que se autorizaron en su día para ese uso y el abastecimiento urbano.

Buen estado de las aguas

El objetivo es recuperar el buen estado de las masas de aguas subterráneas ahora con problemas de salinidad y falta de caudal. Durante este año hidrológico ya se han recibido 26 hectómetros del Júcar. Caudal que ya no se ha extraído de los pozos lo que ya está ayudando, según la Junta de Usuarios, a mejorar sus niveles piezométricos de los pozos y la calidad del agua. Algo que, además, se deja notar en la productividad de los cultivos.

El Alto y Medio Vinalopó es una de las pocas regiones agrícolas de España donde ese objetivo ambiental, de mejora de la calidad de las masas de aguas subterráneas, fijado por la directiva marco de agua para 2027, se está cumpliendo poco a poco por anticipado.

También recordó el representante de los regantes que el punto de toma de agua del Júcar es el azud de La Marquesa, situado a cuatro kilómetros de Cullera. Todo el agua que llega a ese punto es excendente que desemboca en el mar. "No lo va a utilizar nadie para el riego y lo aprovecha una provincia con la que se es solidaria", señalan los regantes del Vinalopó.

Recordó Urbina, en este sentido, que fueron los colectivos ecologistas y Compromís quienes reclamaron que esa fuera la toma del agua, y no Cortes de Pallás, lo que ahora impide que el agua trasvasada también pueda servir para abastecimiento urbano, lo que supone un problema para grandes ciudades que siguen dependiendo de los aforos como Villena o Elda, además de impedir el abastecimiento del Consorcio de la Marina Baixa y Benidorm. "El punto de captación es el que pidió Xúquer Viu y ahora resulta que no vale", recuerda el representante de los usuarios del trasvase.

"Hay agua de sobra en el azud", reitera. En estos momentos, con el trasvase en pleno rendimiento, se capta un metro cúbico por segundo en ese punto mientras al mar llegan otros tres.

Fotovoltaica

También consideró paradójico que un colectivo ecologistas haga campaña contra los proyectos de Acuamed, la empresa estatal que opera el trasvase, para construir plantas fotovoltaicas en Llaurí, Llanera y Moixent, en la provincia de València, que permitan reducir con energía renovable el coste energético de elevar las aguas desde una cota cercana al nivel del mar del azud de La Marquesa a ochocientos metros en el embalse de San Diego de Villena. Un coste, recordó, fruto también del cambio de toma sobre el proyecto inicial.

Ángel Urbina pidió a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Generalitat que se pronuncien expresamente en defensa del trasvase tras el registro de ese contencioso frente a una campaña de "Compromís y Xúquer Viu" para que la solidaridad valenciana "sea quebrada".

La demanda se interpone contra el acuerdo que permite desde finales de 2023 y a los largo de diez años trasvasar cerca de 300 hm³ del Júcar al Vinalopó. Con un mínimo de 7 hectómetros cúbicos en ese año y un máximo de casi 35 desde 2027 y hasta 2032. Se firmó entre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y la sociedad estatal Acuamed, está contemplado el plan hidrológico del Júcar, demarcación a la que pertenecen los valles del Vinalopó que reciben el agua, y en las reglas de explotación negociadas y aprobadas entre los usuarios del agua y la CHJ, validadas hace unos meses.

Xúquer Viu solicita al juez que "anule y deje sin efecto" un acuerdo para trasvasar durante una década "una cantidad de agua que debe responder a los sobrantes del Xúquer y que -según esta entidad- es imposible conocer, lo que implica que se hipoteca el futuro (sic)". Para los demandantes estos sobrantes, no pueden prefijarse en un convenio a 10 años, sino que tienen que establecerse, "como ha ocurrido hasta ahora, año a año, dependiendo de la situación del río".

Infraestructura del postrasvase del Júcar en el embalse de La Cuesta / AXEL ALVAREZ

Bajo precio por el agua y 100 millones en placas solares

Xúquer Viu también cuestiona el precio del agua "extraordinariamente bajo" que pagan los regantes. "El precio del agua sería de 0,24 euros/m³, una tercera o una cuarta parte por bajo del precio real. Una subvención encubierta que pagaremos, sin ninguna justificación, entre todas las personas. Y para rematar se van a construir 3 plantas fotovoltaicas para bombear el agua del Xúquer que costarán 100 millones de euros y que los usuarios no pagarán. Plantas fotovoltaicas en Llaurí, Llanera i Moixent, que causarán un enorme impacto en las poblaciones afectadas que se oponen a ellas, y que no tendrán más finalidad que bombear el agua del Xúquer al Vinalopó".