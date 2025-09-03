El taller que ofrece Elda sobre el uso de la IA
El Ayuntamiento ofrece un curso para el empleo de la inteligencia artificial como herramienta para facilitar la vida cotidiana, impulsar la búsqueda de empleo y mejorar la productividad
El Ayuntamiento de Elda, a través del Instituto de Desarrollo Local (Idelsa), ofrecerá un taller gratuito sobre herramientas de inteligencia artificial, que tendrá lugar en las instalaciones de la Eurle en dos turnos: del 10 al 15 de septiembre y del 16 al 19 de septiembre, ambos en horario de 9.30 a 13.30 horas.
La concejala de Fomento Económico, Industria y Empleo, Lorena Pedrero, ha destacado que esta iniciativa “va dirigida a toda la ciudadanía, pero especialmente a aquellas personas que se encuentran en búsqueda de empleo, y no requiere contar con conocimientos previos en inteligencia artificial”.
"El objetivo del taller es mostrar cómo la IA está transformando el mundo y de qué manera puede ser aprovechada en la vida laboral y personal”
Pedrero ha subrayado que el objetivo del taller es “mostrar cómo la IA está transformando el mundo y de qué manera puede ser aprovechada en la vida laboral y personal”. Asimismo, ha animado a la población a inscribirse en esta formación “porque permitirá disponer de herramientas para mejorar la productividad, automatizar tareas cotidianas y adaptarse al mundo digital de una forma sencilla”.
Las plazas son limitadas y las inscripciones pueden realizarse en la sede de Idelsa, situada en la Casa Grande del Jardín de la Música, o por teléfono en el número 966 989 231, de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas.
Durante la presentación, la edil también anunció que Idelsa ha elaborado una guía sobre inteligencia artificial y las oportunidades laborales que esta tecnología ofrece, un documento financiado por la Diputación. La guía estará disponible en versión digital a través de la página web de Idelsa y en formato físico en sus oficinas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere el hombre de 43 años tras tres días en la UCI por un golpe de calor en Novelda
- Un hombre de 43 años, ingresado en la UCI por un golpe de calor en Novelda
- Las millonarias obras del macroembalse de Beneixama, a contrarreloj
- Vendía cachorros en una caja de cartón en plena calle en Elda: la multa puede llegar a 15.000 euros
- Manos que salvan vencejos en Aspe
- Un incendio nocturno en una vivienda de Elda obliga a desalojar un edificio
- Un caracal llega a Villena tras 16 días vagando por los campos de Cádiz
- Un padre denuncia las condiciones de ingreso de su bebé en el Hospital de Elda: 'Sin cama para el acompañante y sin intimidad