El taller que ofrece Elda sobre el uso de la IA

El Ayuntamiento ofrece un curso para el empleo de la inteligencia artificial como herramienta para facilitar la vida cotidiana, impulsar la búsqueda de empleo y mejorar la productividad

La concejal de Fomento Económico, Industria y Empleo durante la presentación del taller

El Ayuntamiento de Elda, a través del Instituto de Desarrollo Local (Idelsa), ofrecerá un taller gratuito sobre herramientas de inteligencia artificial, que tendrá lugar en las instalaciones de la Eurle en dos turnos: del 10 al 15 de septiembre y del 16 al 19 de septiembre, ambos en horario de 9.30 a 13.30 horas.

La concejala de Fomento Económico, Industria y Empleo, Lorena Pedrero, ha destacado que esta iniciativa “va dirigida a toda la ciudadanía, pero especialmente a aquellas personas que se encuentran en búsqueda de empleo, y no requiere contar con conocimientos previos en inteligencia artificial”.

"El objetivo del taller es mostrar cómo la IA está transformando el mundo y de qué manera puede ser aprovechada en la vida laboral y personal”

Lorena Pedrero

— Concejal de Fomento Económico, Industria y Empleo de Elda

Pedrero ha subrayado que el objetivo del taller es “mostrar cómo la IA está transformando el mundo y de qué manera puede ser aprovechada en la vida laboral y personal”. Asimismo, ha animado a la población a inscribirse en esta formación “porque permitirá disponer de herramientas para mejorar la productividad, automatizar tareas cotidianas y adaptarse al mundo digital de una forma sencilla”.

Las plazas son limitadas y las inscripciones pueden realizarse en la sede de Idelsa, situada en la Casa Grande del Jardín de la Música, o por teléfono en el número 966 989 231, de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Durante la presentación, la edil también anunció que Idelsa ha elaborado una guía sobre inteligencia artificial y las oportunidades laborales que esta tecnología ofrece, un documento financiado por la Diputación. La guía estará disponible en versión digital a través de la página web de Idelsa y en formato físico en sus oficinas.

