El taller que ofrece Elda sobre el uso de la IA

El Ayuntamiento de Elda, a través del Instituto de Desarrollo Local (Idelsa), ofrecerá un taller gratuito sobre herramientas de inteligencia artificial, que tendrá lugar en las instalaciones de la Eurle en dos turnos: del 10 al 15 de septiembre y del 16 al 19 de septiembre, ambos en horario de 9.30 a 13.30 horas.

La concejala de Fomento Económico, Industria y Empleo, Lorena Pedrero, ha destacado que esta iniciativa “va dirigida a toda la ciudadanía, pero especialmente a aquellas personas que se encuentran en búsqueda de empleo, y no requiere contar con conocimientos previos en inteligencia artificial”.

"El objetivo del taller es mostrar cómo la IA está transformando el mundo y de qué manera puede ser aprovechada en la vida laboral y personal” Lorena Pedrero — Concejal de Fomento Económico, Industria y Empleo de Elda

Pedrero ha subrayado que el objetivo del taller es “mostrar cómo la IA está transformando el mundo y de qué manera puede ser aprovechada en la vida laboral y personal”. Asimismo, ha animado a la población a inscribirse en esta formación “porque permitirá disponer de herramientas para mejorar la productividad, automatizar tareas cotidianas y adaptarse al mundo digital de una forma sencilla”.

Las plazas son limitadas y las inscripciones pueden realizarse en la sede de Idelsa, situada en la Casa Grande del Jardín de la Música, o por teléfono en el número 966 989 231, de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Durante la presentación, la edil también anunció que Idelsa ha elaborado una guía sobre inteligencia artificial y las oportunidades laborales que esta tecnología ofrece, un documento financiado por la Diputación. La guía estará disponible en versión digital a través de la página web de Idelsa y en formato físico en sus oficinas.