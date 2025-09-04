Aspe califica de "burla" la carta de la Generalitat para acoger menores migrantes
El alcalde reclama al Consell que atienda las necesidades en materia de vivienda de los aspenses
El alcalde de Aspe, Antonio Puerto (IU) ha cargado este jueves contra la Generalitat por el envío de cartas para pedir colaboración a ayuntamientos para acoger a menores migrantes de Canarias, y que inicialmente solo se habían remitido a consistorios progresistas, iniciándose este jueves en envío a corporaciones populares.
Así, Puerto ha manifestado que "Aspe ha sido uno de los municipios que la consellera y vicepresidenta del Consell Susana Camarero ha enviado una carta solicitando colaboración para atender a los menores no acompañados. Nosotros en este aspecto tenemos que decir que nos parece una burla, que se elija la cooperación y solidaridad por colores políticos".
Y es que Puerto ha explicado que "yo entiendo que los municipios del Partido Popular tienen que ser solidarios como los municipios del Partido Socialista o de Compromís o de Izquierda Unida. En este caso yo creo que ha sido una actuación desacertada y en este aspecto sí que le tenemos que decir, y le vamos a contestar a la vicepresidenta del Consell, diciéndole que a nosotros nos gustaría que nos mandara una carta pidiéndonos qué familias de Aspe necesitan una vivienda, que son muchas las que están inscritas solicitando una y queremos que sean atendidas".
"Nos gustaría que la consellera nos mandara una carta pidiéndonos qué familias de Aspe necesitan una vivienda, que son muchas las que están inscritas solicitando una y queremos que sean atendidas"
Así, el alcalde va a reclamar que "en primer lugar se atiendan en estos momentos las necesidades que los vecinos y vecinas de Aspe tienen en materia de vivienda".
Y en segundo lugar ha recordado que con la llegada de refugiados ucranianos "todos los pueblos nos pusimos en marcha en cooperación y Aspe fue uno de ellos", destacando que "no se trata de colaboración en función del color de la piel, si eres rubio y alto o si eres bajo, moreno y negro. Se trata de cooperar. Y Susana Camarero si va a misa los domingos tiene que saber que la misa además de ir luego hay que pregonarla. Y no podemos decir que no nos importa el color de la piel cuando estamos haciendo un flaco favor".
Así, ha recordado que "el Consell tiene medios para atender estas necesidades y los tiene que poner a disposición de las personas. Y cuando hablamos de personas son en mayúsculas. Son personas que vienen con una necesidad. Y que Aspe lo ha hecho con la dana. Aspe lo ha hecho cuando hemos tenido que acoger a ucranianos y familias que venían huyendo de la guerra y Aspe abrirá sus puertas como lo ha hecho otras veces. Pero lo que pedimos a la vicepresidenta del Consell es que en primer lugar atienda en estos momentos a la más de setenta familias que en Aspe tenemos buscándoles vivienda y que ponga recursos para que los menores no acompañados la conselleria los atienda".
