Aspe intensifica la limpieza del cauce del río y los canales ante posibles danas
El Ayuntamiento está llevando a cabo diferentes actuaciones con el objetivo de prevenir los efectos de posibles episodios de lluvias intensas
El Ayuntamiento de Aspe, a través de la concejalía de Servicios y Medio Ambiente, está llevando a cabo diferentes actuaciones de limpieza y mantenimiento con el objetivo de prevenir los efectos de posibles episodios de lluvias intensas.
Durante estos días se están realizando trabajos de limpieza en las canales de recogida de agua en las zonas de Alcaná, Montesol y Uchel, mejorando así la capacidad de evacuación de pluviales y reduciendo el riesgo de acumulaciones en caso de precipitaciones.
De forma paralela, y en colaboración con la empresa Global Omnium, se está desarrollando una actuación integral de limpieza de imbornales, elemento clave en la red de drenaje urbano.
"Con estas acciones buscamos anticiparnos y garantizar la seguridad de la ciudadanía, al mismo tiempo que cuidamos nuestro entorno natural”
Asimismo, en el cauce del río se está favoreciendo la vegetación de ribera, una medida fundamental tanto para la protección medioambiental como para la prevención frente a fenómenos climatológicos adversos.
El concejal de Servicios, Vicente Cerdán, ha subrayado que “con estas acciones buscamos anticiparnos y garantizar la seguridad de la ciudadanía, al mismo tiempo que cuidamos nuestro entorno natural”.
