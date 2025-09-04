Así es la positiva evolución del empleo en Elda

El mercado laboral de Elda "mantiene su fortaleza" y en el mes de agosto volvió a marcar un nuevo récord de reducción del paro, según han informado este jueves el Consistorio. El octavo mes del año, en el que habitualmente crece el desempleo, terminó con 18 desempleados menos, quedando la cifra total en 4.533 personas tras sumar ocho meses de bajadas durante los últimos nueve.

En lo que va de año, el paro ha bajado en 289 personas, lo que supone una caída del 5,11 % en los ocho primeros meses del año, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.

"Se trata, una vez más, de la cifra más baja desde 2009, primer año en el que hay registros oficiales facilitados por el SEPE y supone ya un descenso del 38,78 % con respecto al octavo mes de 2015. Especialmente significativos son los descensos en dos sectores claves para la ciudad, como son la industria y los servicios", han apuntado desde el ejecutivo municipal.

En la última década

En los últimos diez años, el descenso del desempleo ha mantenido una continuidad solo alterada por la pandemia en los años 2020 y 2021. De hecho, a partir del ejercicio 2022 el número de parados ya era inferior al registrado en los meses previos a la crisis mundial provocada por el covid.

La cifra más alta de desempleados en Elda en el mes de agosto se registró en el año 2012, con un total de 8.931 personas sin trabajo, por lo que si se toma como referencia ese ejercicio la caída del paro ha sido del 49,24 %.

Cabe recordar que el crecimiento y consolidación del mercado laboral eldense ha llegado de la mano de un incremento de la población, ya que los datos del Padrón Municipal correspondientes a 1 de enero de 2025 indican que en Elda residen 55.157 personas, una cifra que no se alcanzaba desde el año 2009 cuando 55.168 personas estaban empadronadas en la ciudad.