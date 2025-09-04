¿Qué problema quiere aliviar Elda con la compra de los terrenos de una antigua fábrica?

El Ayuntamiento de Elda ha adquirido los terrenos donde se levantaba la antigua fábrica de Emérito Maestre, en los que se instalará un aparcamiento público gratuito. Así lo ha anunciado este jueves el alcalde Rubén Alfaro, quien ha visitado el solar de algo más de 6.000 metros cuadrados en el que se ubicará un parking.

Así, por su estratégica ubicación, esta nueva infraestructura "permitirá avanzar en las políticas que el gobierno local ha puesto en marcha en materia de movilidad urbana", han explicado desde el Consistorio.

El regidor eldense, que ha estado acompañado por los concejales de Urbanismo, Jesús Sellés, y de Patrimonio, Fernando Gómez, ha asegurado que "se trata de un momento muy importante porque es un compromiso que adquirimos en la pasada campaña y, después de un procedimiento largo, ya es una realidad".

Rubén Alfaro ha felicitado a los departamentos de Urbanismo y Patrimonio "por el largo proceso seguido durante meses para cerrar esta adquisición. También quiero agradecer la labor realizada durante los últimos días desde la concejalía de Espacio Público para limpiar y sanear estos terrenos".

El espacio habilitado ocupa una superficie de algo más de 6.000 metros cuadrados y está perimetrado por las calles Juan de Austria, Ópalo, carretera de Circunvalación y San José de Calasanz. "Este aparcamiento permitirá habilitar más de un centenar de plazas de aparcamiento disponibles en el entorno del casco histórico".

Ahora el Consistorio debe redactar el proyecto y licitar el acondicionmiento del solar para convertirlo en parking gratuito.

El alcalde durante su visita a los terrenos / INFORMACIÓN

En este sentido, el alcalde de Elda ha recordado que "en los últimos años hemos habilitado cerca de 600 plazas de aparcamiento público y gratuito en diferentes zonas de nuestra ciudad, como las calles La Cruz, La Madera, Maestro Juan Terrades y Nuevo Almafrá, y Avenida de Ronda, frente a la iglesia de San Pascual. Además, también hay que añadir los aparcamientos disuasorios de la partida El Reventón, en la salida de la ciudad, y los habilitados en las inmediaciones del Hospital".

Rubén Alfaro ha concluido destacando que "este paso es un ejemplo de que este Ayuntamiento tiene claro el modelo de ciudad que quiere para sus vecinos y vecinas, un modelo basado en mejorar la accesibilidad, la movilidad y la sostenibilidad. En definitiva, un modelo de ciudad que mejora la calidad de vida de las y los eldenses".