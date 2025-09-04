Septiembre en Elda se vive con intensidad: descubre todo sobre sus Fiestas Mayores

Elda ya está lista para vestirse de fiesta. Como cada septiembre, la ciudad se prepara para celebrar sus Fiestas Mayores, una cita que combina tradición, música, actos religiosos y actividades populares que llenan de vida las calles hasta el martes 9 de septiembre. Desde este sábado, los eldenses y visitantes tienen por delante cinco intensos días de celebración en honor a la Virgen de la Salud y al Cristo del Buen Suceso, los patronos de la localidad.

La programación oficial arranca mañana sábado 6 con la Recepción Oficial en el Casino Eldense, a las 20:15 horas, un acto que da la bienvenida a vecinos, colectivos y entidades. Más tarde llegará uno de los momentos más esperados: el Pregón, que este año estará a cargo de Satur Rueda, directora del IES Monastil, quien será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las fiestas a partir de las 23:30 horas. El cielo de Elda se iluminará a medianoche con el disparo de la tradicional Palmera y, poco después, a la 1:05, la Alborada pondrá música y pólvora desde los Jardines del Vinalopó.

La noche continuará en la explanada de Nuevo Almafrá, donde a partir de las 01:30 horas los DJ de Los 40 Principales —Dani Moreno, San Bernardino y Aitor Belda— ofrecerán una sesión especial que promete congregar a miles de jóvenes. Será el primero de los grandes conciertos que marcan la vertiente más musical de estas fiestas.

Música en dos escenarios

La Concejalía de Fiestas ha preparado un cartel de conciertos variado para todos los gustos, con dos escenarios principales: el de la explanada de Nuevo Almafrá y el de la Plaza Castelar.

El domingo 7, a las 00:30 horas, el grupo valenciano Bombai traerá a Elda su gira 10 años contigo. La fiesta continuará con el DJ Toledo hasta altas horas de la madrugada. El lunes 8, el protagonista será Dasoul, que actuará a medianoche, seguido de Tallarina On Tour, a partir de la 1:00, que promete una noche cargada de ritmo.

En paralelo, la Plaza Castelar acogerá dos propuestas muy diferentes pero igual de atractivas. El domingo 7, la banda Efecto Mariposa celebrará sus 25 años de trayectoria con un concierto a las 23:30 horas. Un día después, el lunes 8, será el turno de Coldday, uno de los tributos más reconocidos a Coldplay, que hará vibrar al público con los grandes éxitos de la banda británica.

Los días grandes

Más allá de la música, las Fiestas Mayores se reconocen por sus actos tradicionales, que reúnen a vecinos de todas las edades en el centro de la ciudad. El lunes 8 de septiembre, a las 13:15 horas, se celebrará el Correr la Traca en honor a la Virgen de la Salud, partiendo desde la Plaza de la Constitución. Apenas media hora después, a las 13:45, la Suelta de Globos llenará de color el cielo desde la Plaza Mayor.

El martes 9, en los mismos horarios, será el turno del Correr la Traca en honor al Cristo del Buen Suceso y una nueva Suelta de Globos. El diseño de la camiseta oficial del «Correr la Traca» de este año ha sido obra del artista Alejandro Torres, aportando un sello distintivo a una de las tradiciones más queridas.

Esta semana, el alcalde Rubén Alfaro, el concejal de Fiestas David Guardiola y la pregonera de 2025, Satur Rueda, recibieron las camisetas y pañuelos personalizados de manos de Ramón González, presidente de la Cofradía de los Santos Patronos. Un gesto que simboliza la implicación de todos los agentes sociales en estas celebraciones.

Entre la devoción y la convivencia

Los actos religiosos mantienen un papel central. Durante los días de fiesta se sucederán las misas, procesiones y ofrendas en honor a los patronos. El lunes 8, la Solemne Procesión recorrerá las calles con la imagen de la Virgen de la Salud, mientras que el martes 9 será el turno del Cristo del Buen Suceso. Estos momentos, cargados de fe y emoción, son los que más público congregan.

Pero las fiestas no se entienden solo desde la vertiente religiosa. También lo hacen desde la convivencia, con verbenas, degustaciones gastronómicas, concursos, paellas populares y actividades para los más pequeños. Calles engalanadas, música en directo y propuestas culturales completan un calendario que invita a salir a la calle y disfrutar.

Desde la emoción del Pregón hasta la última nota musical del martes, la ciudad ofrecerá un espectáculo de tradición, cultura y diversión. / Información

El programa combina lo solemne con lo lúdico, lo tradicional con lo contemporáneo. La pólvora, la música y la gastronomía se entremezclan en unas fiestas que tienen la capacidad de atraer tanto a los vecinos como a visitantes de municipios cercanos. Desde la emoción del Pregón hasta la última nota musical del martes, la ciudad ofrecerá un espectáculo de tradición, cultura y diversión. Una invitación abierta para todo aquel que quiera dejarse contagiar por el espíritu festivo de la ciudad.

«Las Fiestas Mayores tienen un encanto especial porque crean espacios de convivencia»

Rubén alfaro: Alcalde de Elda

El alcalde Rubén Alfaro destaca el valor de estas celebraciones, unas fiestas muy arraigadas y que tienen un componente muy importante de tradición. / Información

Las Fiestas Mayores de Elda vuelven a llenar la ciudad de tradición, convivencia y reencuentros. El alcalde Rubén Alfaro destaca el valor de unas celebraciones que se han convertido en seña de identidad local, en las que no faltan los actos populares, la gastronomía típica y el calor de compartir la calle con familia y amigos.

¿Qué suponen las Fiestas Mayores para la ciudad de Elda?

Estas fiestas suponen el inicio de la vuelta a la normalidad después de las vacaciones de verano. Son, además, un momento para el reencuentro con vecinos y vecinos, con amistades y, por supuesto, con la familia. Las Fiestas Mayores tienen un encanto especial porque crean espacios de convivencia, de conversación y también sirven para coger fuerzas de cara a lo que queda de año.

Es una celebración muy arraigada y que incluso año tras año coge fuerza. ¿A qué cree que se debe?

Efectivamente, son unas fiestas muy arraigadas y que tienen un componente muy importante de tradición. Probablemente porque las celebraciones se realizan en un ambiente de convivencia y de amistad. Son fiestas de calle, populares y que se han extendido a todos los barrios y a todos los colectivos de la ciudad. Por ejemplo, las Fallas y los Moros y Cristianos también se han sumado a la celebración de las Fiestas Mayores, haciéndolas más multitudinarias.

Este año caen en fin de semana, ¿teme que esto reste afluencia a algunos actos?

No creo porque con el paso del tiempo la gente ha ido diversificando sus vacaciones y su tiempo de ocio y eso hace que se vayan menos de puente, especialmente cuando acaban de volver de las vacaciones de verano. De hecho, hay gente que aprovechará los días de fiesta para disfrutar de todos los actos y de los conciertos para vivirlos con la familia y con los amigos.

Son una fiestas que forman parte de las señas de identidad de los y las eldenses. ¿Cómo le explicaría a la gente de fuera en qué consisten?

Es cierto que las Fiestas Mayores forman parte de nuestras tradiciones más arraigadas porque crean un espacio de convivencia y de reencuentro al tiempo que refuerzan las emociones y generan momentos de diversión y de entretenimiento.

¿Cuál es el momento que más destacaría?

Creo que hay muchos actos emotivos y también divertidos, pero me gustaría destacar la Recepción Oficial. Es un momento muy bonito porque ser pregonero o pregonera es un reconocimiento muy importante y durante la Recepción la persona elegida, que en esta ocasión es la docente Satur Rueda, puede estar acompañado por su familia y por sus amistades.

Hay otros actos muy multitudinarios que también han ido cogiendo fuerza con el paso de los años y cada vez cuentan con más participación. Se está haciendo una gran labor para recuperar estas tradiciones. ¿Qué le parece?

Desde la Cofradía de los Santos Patronos se está haciendo un gran trabajo para ir recuperando algunos detalles y algunas celebraciones que durante muchos años dieron una identidad propia a nuestras Fiestas Mayores. Actos como el Correr la traca y la Suelta de Globos han ido cogiendo una fuerza enorme y cuentan ya con la participación de miles de personas. Este año, por ejemplo, se va a recuperar la tradicional decoración con farolillos y guirnaldas.

Y, además, en unas fiestas tradicionales no podía faltar la gastronomía típica. ¿Qué destacaría en este aspecto?

Efectivamente, son días en los que disfrutamos de algunos platos que desde hace décadas tienen un protagonismo enorme en nuestras casas. Por ejemplo, las típicas fasiuras, el fandango y la gachamiga, las típicas sardinadas, los rollitos y, por supuesto, un mezclaíco a la hora del aperitivo.

¿Qué mensaje lanza a las y los eldenses y al resto de personas que se acerquen a Elda durante los días de Fiestas Mayores?

Pues les animo a disfrutar de unas fiestas que son ejemplo de convivencia, que permiten crear espacios para el reencuentro y para la diversión. Y, por supuesto, que disfruten de todos los actos populares y también de los Conciertos que, como todos los años, desde el Ayuntamiento de Elda hemos organizado, tanto en la explanada de Nuevo Almafrá como en la Plaza Castelar.

Programa de actos

Sábado 6 de septiembre

23:30 h. Pregón de las Fiestas Mayores

00:00 h. Palmera Inicio FFMM y Saludo de los eldenses a sus Patronos. A continuación, fuegos artificiales en el PERI.

01:30 h. Los 40 session. Dani Moreno, San Bernardino y Aitor Belda. En la explanada Almafrá.

Domingo 7 de septiembre

12:00 h. Santa Misa

20:00 h. Santa Misa, presidida por D. Enmanuel Sánchez Alarcón, párroco de Santa Ana y Vicario Episcopal Zona IV.

20:45 h. Gran Salve en Re menor de Ramón Gorgé. Sopra-nos: M° José Palomares y Belén Sellés, Tenor: Juan Carlos Pastor. Baritono: Luis Miguel Giménez. Concertino: José Francisco Villaescusa. Direc-ción: M° Carmen Segura.

A continuación, suelta de un globo desde la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús.

A partir de las 23:00 horas en la explanada Almafrá: DJ Fredy Vidal, Bombai, gira 10 años contigo y dj Toledo.

En la Plaza Castelar a las 23:00 horas Efecto Mariposa.

Lunes 8 de septiembre

08:30 h. Santa Misa.

09:30 h. Santa Misa.

11:00 h. Solemne Concelebración de la Eucaristía.

13:15 h. Correr la Traca.

13:45 h. Suelta de globo aerostático desde la Plaza Mayor.

18:30 h. Santa Misa.

19:30 h. Salve Grande de Hilarión Eslava y el Villancico Pueblo Venturoso de D. Francisco Laliga y D. Ramón Gorgé. A continuación se iniciará la Procesión con la Santísima Virgen de la Salud.

23.30 h. En la Plaza Castelar: Coldday, tributo a Coldplay.

00:00 h. En la explanada Almafrá: actuación de Dasoul y Tallarina On Tour.

Martes 9 de septiembre

09:30 h. Santa Misa

11:00h. Solemne Concelebración de la Eucaristía, presidida por el Rvdo. D. Francisco Javier Colomina Campos, párroco de San Bartolomé de Petrer administrador parroquial de la Santa Cruz de Petrer.

La polifonía de la celebración correrá a cargo de la Coral Santos Patronos y la Orquesta de Cámara Ciudad de Elda, bajo la dirección de Doña M° Carmen Segura.

13:15 h. Correr la Traca, en honor al Santísimo Cristo del Buen Suceso

13:45 h. Suelta de globo aerostático, en honor al Santísimo Cristo del Buen Suceso, desde la Plaza Mayor.

18:30 h. Santa Misa

19:30 h. Salve Grande de Hilarión Eslava y el Villancico Sol de Justicia, de D. Francisco Laliga y D. Ramón Gorgé.

A continuación, se iniciará la procesión con el Santísimo Cristo del Buen Suceso.