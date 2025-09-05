El Ayuntamiento Elda recurre el fallo por la contratación irregular del concejal de Aspe

El Ayuntamiento de Elda recurre la sentencia que absuelve de un delito leve de prevaricación administrativa al exedil de Aspe Iván Escobar, que fue contratado como funcionario interino por Elda. El fallo responsabiliza al Consistorio eldense de esta contratación, pese a que la que Escobar puso en su declaración responsable que era el número 1 de la bolsa de empleo de Aspe, cuando era el 16. Y señala que por "error" o "dejación de funciones" no se revisó la documentación que envió Aspe, donde se reflejaba la posición real de Escobar, que era concejal de Recursos Humanos.

Fuentes del ejecutivo municipal han explicado que "siguiendo el criterio de los servicios jurídicos municipales, el Ayuntamiento de Elda ha decidido recurrir la sentencia, que no es firme, dado que incurre en error partiendo de premisas equivocadas".

El Consistorio presidido por Rubén Alfaro recuerda que fue la Fiscalía la que llevó el caso ante el juzgado

El equipo de gobierno ha destacado que "el juez no entra a valorar la legalidad o ilegalidad del procedimiento realizado, que además fue llevado al juzgado por la propia Fiscalía, y no por el Ayuntamiento de Elda, al considerar que los hechos podían ser constitutivos de un delito".

Y ha recordado que "en este litigio ya ha obtenido en dos ocasiones la confirmación de su correcta actuación. En primer lugar por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunidad Valenciana, que dictaminó que procedía la declaración de nulidad del nombramiento como funcionario interino en el Ayuntamiento de Elda del concejal de Aspe. Y posteriormente el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 4 de Alicante resolvió la revisión en el mismo sentido al entender, igualmente, que procedía declarar el nombramiento del concejal de Aspe como nulo".

Así, la Corporación va a presentar un recurso ante la Audiencia Provincial contra la sentencia dictada en primera instancia por el magistrado de Novelda.