Elda suma apoyos para su Red Violeta frente a agresiones sexuales

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Elda (FAVE) se ha adherido a la campaña de la Red Violeta impulsada por la concejalía de Igualdad y Mujer. Así lo ha anunciado este viernes la concejala responsable del área, María Gisbert, quien ha destacado que "el objetivo es visibilizar y contribuir a que las sedes de las asociaciones que forman parte de la FAVE sean espacios de referencia y de refugio en caso de agresiones o discriminaciones sexuales y de género".

La edil ha afirmado que "seguimos avanzando para conseguir una ciudad más segura para todas las personas y, para ello, es fundamental la implicación de todos los agentes sociales locales posibles. La intención de aunar esfuerzos en la prevención de las violencias machistas".

Desde la FAVE y desde el Ayuntamiento de Elda se hace un llamamiento al tejido social eldense y a todas las asociaciones, ya sean vecinales o de cualquier otra índole, a participar en la misma.

Las inscripciones siguen abiertas y se puede realizar durante todo el año. La información se encuentra en la página web municipal (https://www.elda.es/red-violeta-de-elda/) y se puede consultar más información en la cuenta de la Unidad de Igualdad de Instagram @igualdad.elda, o solicitando la adhesión en unidadigualdad@elda.es o el teléfono 678422822 (también por whatsapp).

Puntos Violeta y Arcoiris

Por otra parte, con motivo de las Fiestas Mayores de 2025 que empiezan el sábado, la concejalía de Igualdad y Mujer ha anunciado la puesta en marcha de los Puntos Violeta y Arcoiris en los conciertos que se celebrarán en la explanada de Nuevo Almafrá.

El puesto estará ubicado en el recinto del evento para atender, informar y sensibilizar a la ciudadanía en relación a las agresiones sexistas o lgtbifóbicas. El horario de información será de 00:00 h a 03:00 horas los días 7 y 8 de septiembre, todo ello coordinado con la Policía Local y la Policía Nacional.