La fiesta se desata en Villena con el emotivo pregón

Villena ya está en fiestas. El sacerdote Carlos Flor ha dado este viernes el pistoletazo de salida a los Moros y Cristianos con un emotivo pregón, que dará paso esta tarde a partir de las 16:00 horas con una majestuosa Entrada que se alargará hasta cerca de la media noche.

Este eclesiástico villenero, que reside desde hace décadas Boston (Estados Unidos) pero mantiene un fuerte vínculo con la ciudad y con la comparsa de Moros Nuevos, ha tenido el privilegio y la responsabilidad de ofrecer el pregón que marca el comienzo de unas celebraciones que se alargarán hasta el martes.

Flor ha empezado agradeciendo "el honor que me ha concedido de pregonar las fiestas de este año. No encuentro palabras para agradecer este privilegio, que me emocionó desde el primer momento y que hoy me hace sentir pequeño y consciente de tamaña responsabilidad".

El pregonero durante su intervención / Rafa Arjones

El sacerdote ha destacado que "no es la primera vez que el pregonero es un sacerdote. Tampoco, la primera vez que ese sacerdote es Moro Nuevo. Pero sí, la primera vez que el pregonero es ciudadano de los Estados Unidos, gran devoto de la Morenica y entusiasta embajador de nuestras queridas Fiestas de Moros y Cristianos".

"Las fiestas van a llenar de alegría, de emoción, de sentimiento, de color, de sones musicales y del ruido de pólvora a esta muy noble, muy leal y fidelísima ciudad de Villena y a todos los que nos visitan" Carlos Flor — Pregonero de las fiestas de Villena 2025

Así, Flor ha anunciado: "!Han llegado las Fiestas de la Virgen de las Virtudes! Fiestas que comienzan con este pregón, por orden del señor alcalde, y que van a llenar de alegría, de emoción, de sentimiento, de color, de sones musicales y del ruido de pólvora a esta muy noble, muy leal y fidelísima ciudad de Villena y a todos los que nos visitan".

Y ha recordado que "llamar a nuestra ciudad noble, leal y fidelísima quiere decir que, a lo largo de cinco siglos, Villena ha sabido mostrarse hospitalaria, cercana, libre, tranquila y abierta al mundo; como dice nuestro pasodoble 'complaciente y generosa, siempre pródiga en el dar'".

V centenario como ciudad

Y ha querido destacar que "este pregonero no quiere olvidar que, pocos años antes de la concesión a Villena del título de Ciudad, cuyo quinto centenario estamos celebrando, ocurrió un hecho que marcó profundamente nuestra manera de ser, que dejó una huella decisiva en la personalidad de nuestro pueblo. La aparición milagrosa de la imagen de la Virgen de las Virtudes en la Fuente del Chopo, que llenó de esperanza y sanación física y espiritual a nuestros antepasados quienes, agradecidos por tantas gracias recibidas por su intercesión, decidieron realizar un voto anual y unas fiestas en honor a esta sagrada imagen. Fiestas que durante estos cinco siglos han influido de manera determinante en el carácter propio de nuestra ciudad. Fiestas que en el siglo XIX se desarrollaron y evolucionaron hacia lo que hoy son nuestras espectaculares Fiestas de Moros y Cristianos".

"Villena ha sabido mostrarse hospitalaria, cercana, libre, tranquila y abierta al mundo; como dice nuestro pasodoble 'complaciente y generosa, siempre pródiga en el dar" Carlos Flor — Pregonero de las fiestas de Villena 2025

Y ha recordado la cercanía de la Entrada y que durante estos cinco días "se ríe, pero también se llora mucho; en los que se descansa, pero no se para; en los que te enfadas por cosas que salen mal, pero que al final se resuelven en un abrazo en la comparsa, en una comida juntos en la escuadra o en un pedirnos perdón en casa. Ese es el jubileo verdadero: el de la reconciliación, el del abrazo emocionante del moro y el cristiano en la conversión. Esa es la fiesta que desea para nosotros la Virgen de las Virtudes".

Flor ha rememorado sus inicios como moro y que nació en un hogar muy festero. Y ha terminado haciendo un llamamiento: "Villenenses, que cada ‘viva’ ahora resuene tan fuerte como arcabuzazos y que tiemblen hasta las piedras de nuestra plaza. ¡Viva la Virgen de las Virtudes! ¡Viva el Niñico! ¡Y viva Villena y las fiestas de la Virgen! ¡Que comiencen las fiestas!".

Himnos y Fiesta del Pasodoble

Tras el pregón, se ha disparado una gran traca y a continuación la Banda Municipal ha realizado uno de los momentos más emotivos, la interpretación del Himno-Pasodoble Villena Festera. Después, ha dado comienzo desde la misma Plaza de Santiago el desfile de la Fiesta del Pasodoble. Los cargos festeros de las 14 comparsas han marchado al ritmo de un pasodoble escogido por ellos mismos.

El desfile lo ha cerrado la Sociedad Musical Ruperto Chapí con la interpretación del pasodoble “Mafrana” compuesto por José Miguel Ruiz Navarro en honor al músico Manuel Francés Navarro, que cumple 42 años formando parte de esta banda de música, tan arraigada en la ciudad de Villena.