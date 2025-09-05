Empieza el curso con Pepita Viajera: Encuentra las mochilas, libretas, estuches o botellas térmicas más originales
Con cada producto, la marca invita a arrancar septiembre con estilo, imaginación y aventura
Nació en 2020 en Elda como un proyecto familiar con alma educativa y, en apenas unos años, Pepita Viajera se ha consolidado como una marca diferente en el universo de los regalos. Su origen está en un aula de Educación Infantil, el Aula del Mundo, donde cada curso escolar los peques viajaban simbólicamente a un continente distinto para aprender desde dentro sus culturas, paisajes y curiosidades. De esa semilla surgió la idea de llevar esa manera de enseñar al día a día, transformando los objetos más cotidianos en pasaportes hacia el conocimiento.
Cada producto de Pepita Viajera —desde mochilas hasta libretas, estuches o botellas térmicas— está diseñado por docentes y pensado para que tanto niños como adultos descubran datos sorprendentes del planeta. En las etiquetas, en los estampados y hasta en los pequeños detalles se esconde información que convierte cada regalo en una experiencia educativa. A eso se suma un fuerte compromiso con la sostenibilidad: la mayoría de los artículos se fabrican con materiales reciclados y buscan transmitir valores de respeto al entorno.
Con su nueva colección Vuelta al cole 2025, la marca invita a arrancar el curso con estilo, imaginación y aventura. Son objetos escolares cargados de color y cultura que despiertan la curiosidad y el espíritu viajero de toda la familia. Con Pepita Viajera puedes hacer de cada día una aventura educativa.
Más información:
Descubre toda su colección en su web.
