Lo que hizo este festero durante la Entrada de Moros y Cristianos de Villena emocionó a todo el público

Una pedida de mano sorprende durante la Entrada de Moros y Cristianos de Villena

Las fiestas de Villena siempre regalan imágenes únicas, pero lo vivido en la Entrada de Moros y Cristianos de 2025 superó cualquier guion. Un integrante de la comparsa Moros Nuevos, con toda la emoción del desfile a flor de piel, aceleró el paso para luego detenerse en seco y protagonizar un momento de película: pedirle matrimonio a su pareja.

Ella, de la Comparsa de Labradores, estaba entre el público disfrutando de la Entrada, sin sospechar nada. De repente, él se arrodilló en mitad de la calle y, ante decenas de personas, sacó el anillo. La respuesta fue un “sí” emocionado que desató un estallido de aplausos y vítores.

La escena se volvió aún más festera cuando los presentes, contagiados por la sorpresa, comenzaron a corear “¡Vivan los novios!” y “¡Ole tú!”. Entre pasodobles, abanicos y sonrisas, el desfile se transformó durante unos minutos en una celebración colectiva que unió a todo el público.

El instante no pudo ser más simbólico: en una fiesta marcada por la tradición de dos bandos enfrentados, un moro nuevo y una masera se unieron en un gesto que desató la ovación del público. La Entrada, que suele ser escenario de rivalidad festera, se convirtió por unos minutos en el telón de fondo de una historia de amor compartida.

