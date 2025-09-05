Villena exhibe su poderío con una Entrada de récord con 38 escuadras especiales

Villena ha mostrado este viernes todo su poderío con toda una exhibición que ha llenado las calles de fastuosidad y elegancia al son de marchas moras y cristianas. Más de 18.000 personas han participado en el triunfal arranque de las Fiestas de Moros y Cristianos, que pasan por ser de las más multitudinarias y con más raigambre de este tipo de celebraciones.

Más de 12.000 festeros, acompañados de sus boatos y más de 5.000 músicos han hecho viajar a Villena en el tiempo para sumergirse en el Medievo. Y lo ha hecho con un récord de escuadras especiales, 38, que han cautivado con sus espectaculares trajes y acompañamientos.

Así, han arrancado unos festejos que se alargarán hasta el martes, que cuentan con 200 años de historia, cuyo origen se remonta al siglo XV y que están declarados de Interés Turístico Nacional.

Después de que a mediodía se haya celebrado el pregón a cargo del sacerdote Carlos Flor, la Gran Entrada ha dado inicio sobre las 16.00 desde la calle Nueva, con la Banda Municipal de Música de Villena. A continuación, han marchado las 14 comparsas, primero las del bando de la media luna, con embajador moro y su cortejo, acompañados de los Moros Viejos y el resto de comparsas de la media luna, y después las de la cruz.

De esta forma, musulmanes y cruzados han desbordado fantasía y colorido acompañados de sus magníficos boatos y 140 bandas de música, en un acto que estaba previsto que acabara sobre la medianoche. Ocho horas de un espectáculo mayúsculo del que han disfrutado miles de personas que han asistido al acto central de los festejos.

Así, se han podido ver carrozas, carruajes, caballos y otros animales de los boatos, danzas y otros espectáculos que han hecho las delicias de numeroso público.

Combates

En el segundo día grande los festejos de este sábado llegará el combate entre los dos bandos. Así, destaca la Guerrilla (12:00) y Embajada del Moro al Cristiano con la que Villena caerá en manos de la media luna.

Por la tarde tendrá lugar la Representación del Contrabando (18:00 horas) y la Gran Cabalgata de las comparsas (21:00)

El domingo destaca la Ofrenda a la patrona, la Virgen de las Virtudes (12:00), el Desfile de la Esperanza (19:00), la Retreta (23:00) y la Alborada (1:00).

El lunes llegará la reconquista cristiana con la Guerrilla (12:15) y Embajada del Cristiano al Moro y la singular Representación de la Conversión del Moro al Cristianismo (18:00), seguida de la Procesión.

Y el martes se cerrarán con festejos con la Romería (9:00) y la Entrada de nuevos capitanes, alféreces y madrinas (17:00).