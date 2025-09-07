Fallece José Manuel Hernández, Intendente Jefe de la Policía Local de Aspe

Aspe ha amanecido este domingo 7 de septiembre con la noticia del fallecimiento de José Manuel Hernández, Intendente Jefe de la Policía Local. Como muestra de respeto y duelo institucional, el Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial en honor a una persona que fue muy querida y valorada tanto en el ámbito profesional como personal.

José Manuel Hernández, de amplia trayectoria dentro del cuerpo, se incorporó a la Policía Local de Aspe en el año 2005 como inspector. Desde 2019 ejercía como máxima autoridad policial, cargo que desempeñó durante los últimos seis años con entrega, profesionalidad y un firme compromiso con el servicio público.

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha manifestado en nombre de toda la corporación municipal el profundo pesar por esta pérdida, destacando no solo su valía profesional, sino también su calidad humana. “Con José Manuel sufrimos una gran pérdida, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Siempre se distinguió por su compromiso, cercanía y dedicación a los vecinos y vecinas de Aspe”, ha señalado.

Desde la Secretaría Comarcal del Vinalopó del Sindicato Profesional también se han pronunciado y han manifestado que José Manuel Hernández, "además de un gran profesional, fue una persona cercana, íntegra y comprometida". Con 51 años de edad, ha fallecido debido a una larga enfermedad que llevaba acarreando desde hace tiempo.

El Ayuntamiento ha hecho llegar su pésame a la esposa, hijos, hermanos y demás familiares del Intendente, así como a sus compañeros del cuerpo policial y personas allegadas. La capilla ardiente ha quedado instalada en el Tanatorio San José de Villena, Sala 3, donde se están acercando vecinos, autoridades y miembros de distintos cuerpos de seguridad para rendirle homenaje.