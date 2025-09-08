Atronadora reconquista en Villena y suspensión de la procesión

Villena apura las últimas horas de sus Moros y Cristianos, que finalizan este martes. Y con la mirada en el cielo, ya que la alerta naranja ha obligado a suspender actos de la tarde noche del lunes.

A mediodía, una atronadora reconquista ha servido al bando de la cruz para recuperar la atalaya. Así, la victoria cristiana ha protagonizado la primera parte de la una jornada en la que también ha tenido lugar la tradicional Representación de la Conversión del Moro al Cristianismo, pero se ha cancelado la procesión tras inicialmente posponerla a las 20:00 horas.

Ambos bandos han vuelto a ofrecer, como ya lo hicieron el sábado, un magnífico espectáculo con el combate de arcabucería que ha hecho retumbar la ciudad y que ha llenado de ese inconfundible y festero olor a pólvora las calles. La Guerrilla primero y después la Embajada del Cristiano al Moro han hecho vibrar al público, tanto por los disparos de arcabuces como por la intensidad de los parlamentos de los emisarios de cada bando.

Los festeros han desafiado a la lluvia / Ángel Granizo Ponce

Pese a que ha hecho acto de presencia alguna lluvia ligera, no ha sido hasta después de la representación de la Conversión del Moro al Cristianismo cuando se ha decidido suspende los actos que quedaba. Y el martes se valorará qué hacer con la última jornada.

El alcalde Fulgencio Cerdán ha comparecido pasadas las 20:00 horas para informar de la situación por la alerta naranja: "Nos hemos reunido las entidades encargadas de organizar las fiestas de Moros y Cristianos de Villena, Junta Central, Junta de la Virgen, las 14 comparsas y el Ayuntamiento para valorar la situación de emergencia que en estos momentos tiene la zona nuestra. En estos momentos hay una alerta naranja, está lloviendo en la ciudad, y hay previsión de que pueda seguir lloviendo en las próximas horas".

El alcalde durante su intervención para anunciar la suspensión de la procesión / INFORMACIÓN

El primer edil ha explicado que están a la espera de indicaciones del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, y "a tenor de estos antecedentes, hemos decidido suspender la procesión de este año a la espera de lo que de lo que pueda pasar". Así, pese a la suspensión de la procesión, no descartaba que se hiciera un pequeño paseo la Virgen por alguna calle, pero eso se determinará "una vez se emita el comunicado por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana".

Otro momento de las Fiestas de Villena / Ángel Granizo Ponce

El alcalde ha destacado que "sentimos mucho tener que dar esta noticia, pero en aras de la seguridad y atendiendo a las recomendaciones", "nos hemos visto obligados a tomar esta decisión". Y en cuanto a las actividades que hay previstas para el martes, se reunirán esta noche y mañana por la mañana "y tomaremos las decisiones oportunas, siempre teniendo en cuenta minorar los riesgos lo máximo posible", lamentando las suspensiones pero añadiendo que "hemos considerado que es lo más sensato a día de hoy".

Cierre de los festejos

Este martes está previsto poner el colofón a los festejos de Villena con la Romería de Despedida de la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. María de las Virtudes, que saldrá por la puerta lateral de la Iglesia Arcedianal de Santiago Apóstol a las 9:00 horas, si el tiempo lo permite. Antes, a las 8:00 y 8:30 horas, comenzarán los actos de culto y la misa.

Y ya por la tarde tendrá lugar la Entrada de nuevos capitanes, alféreces y madrinas (17:00 horas), con lo que culminarían los festejos.