Elda se adentras los dos días grandes de las Fiestas Mayores tras un fin de semana repleto de actos

Elda celebra este lunes y martes los días grandes de sus Fiestas Mayores. Después de que Satur Rueda, directora del IES Monastil, diaria en la noche del sábado al domingo el pistoletazo de salida a los festejos, abriendo el programa de celebraciones, Elda se dispone a disfrutar de sus principales actos.

Así, este lunes destaca a las 13:15 horas el Correr la Traca en honor a la Virgen de la Salud, partiendo desde la Plaza de la Constitución. Media hora después, a las 13:45, llegará la Suelta de Globos que llenará de color el cielo desde la Plaza Mayor.

Por la tarde (19:30 horas) tendrá lugar la Procesión con la Santísima Virgen de la Salud. Y a las 23.30, en la Plaza Castelar, actuará Coldday, ofreciendo un tributo a Coldplay., y a las 0:00, en la explanada Almafrá, actuación de Dasoul y Tallarina On Tour.

Y el martes, con el mismo horario, será el turno del Correr la Traca en honor al Cristo del Buen Suceso y una nueva Suelta de Globos. Y a las 19.30 horas la Procesión con el Santísimo Cristo del Buen Suceso.