Elda se adentras los dos días grandes de las Fiestas Mayores tras un fin de semana repleto de actos
El pregón del sábado abrió el programa festero, del que este lunes destaca Correr la Traca, la Suelta de Globos y la Procesióncon la Santísima Virgen de la Salud.
Elda celebra este lunes y martes los días grandes de sus Fiestas Mayores. Después de que Satur Rueda, directora del IES Monastil, diaria en la noche del sábado al domingo el pistoletazo de salida a los festejos, abriendo el programa de celebraciones, Elda se dispone a disfrutar de sus principales actos.
Así, este lunes destaca a las 13:15 horas el Correr la Traca en honor a la Virgen de la Salud, partiendo desde la Plaza de la Constitución. Media hora después, a las 13:45, llegará la Suelta de Globos que llenará de color el cielo desde la Plaza Mayor.
Por la tarde (19:30 horas) tendrá lugar la Procesión con la Santísima Virgen de la Salud. Y a las 23.30, en la Plaza Castelar, actuará Coldday, ofreciendo un tributo a Coldplay., y a las 0:00, en la explanada Almafrá, actuación de Dasoul y Tallarina On Tour.
Y el martes, con el mismo horario, será el turno del Correr la Traca en honor al Cristo del Buen Suceso y una nueva Suelta de Globos. Y a las 19.30 horas la Procesión con el Santísimo Cristo del Buen Suceso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere el hombre de 43 años tras tres días en la UCI por un golpe de calor en Novelda
- Un hombre de 43 años, ingresado en la UCI por un golpe de calor en Novelda
- Villena exhibe su poderío con una Entrada de récord con 38 escuadras especiales
- Lo que hizo este festero durante la Entrada de Moros y Cristianos de Villena emocionó a todo el público
- Las millonarias obras del macroembalse de Beneixama, a contrarreloj
- Vendía cachorros en una caja de cartón en plena calle en Elda: la multa puede llegar a 15.000 euros
- El juez absuelve a un exedil de Aspe por su contratación irregular en el Ayuntamiento de Elda
- Un incendio nocturno en una vivienda de Elda obliga a desalojar un edificio