Elda suspende los actos de la noche del lunes de las Fiestas Mayores por la alerta naranja
El Ayuntamiento cancela la procesión y los conciertos previstos y el martes se decidirá sobre la última jornada de las celebraciones
Elda suspende la procesión y los conciertos y actividades municipales de la noche del lunes por la inestabilidad meteorológica, ya que hay decretada alerta naranja por lluvias, fuertes vientos y granizo grande.
El Ayuntamiento ha informado pasada las 19:30 horas de la cancelación de los conciertos previstos para esta noche en la Plaza Castelar y en la explanada de Nuevo Almafrá, así como del resto de actividades municipales programadas con motivo de las Fiestas Mayores, incluida la procesión prevista para las 19:30 horas.
La suspensión de actos se ha adoptado tras la declaración de la Situación de Emergencia Nivel 1 por inundaciones en toda la provincia de Alicante, emitida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, debido a la previsión de precipitaciones muy intensas, acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Por este riesgo Aemet ha decretado la alerta naranja este lunes y el martes en toda la provincia.
Desde el Consistorio se hace un llamamiento a las asociaciones, colectivos vecinales y a la ciudadanía en general para que extremen las precauciones durante las próximas horas ante la complicada situación meteorológica.
En caso de emergencia, se recuerda que los vecinos y vecinas pueden ponerse en contacto con la Policía Local de Elda o llamar al teléfono 112.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere el hombre de 43 años tras tres días en la UCI por un golpe de calor en Novelda
- Un hombre de 43 años, ingresado en la UCI por un golpe de calor en Novelda
- Villena exhibe su poderío con una Entrada de récord con 38 escuadras especiales
- Lo que hizo este festero durante la Entrada de Moros y Cristianos de Villena emocionó a todo el público
- Las millonarias obras del macroembalse de Beneixama, a contrarreloj
- Vendía cachorros en una caja de cartón en plena calle en Elda: la multa puede llegar a 15.000 euros
- El juez absuelve a un exedil de Aspe por su contratación irregular en el Ayuntamiento de Elda
- Un incendio nocturno en una vivienda de Elda obliga a desalojar un edificio