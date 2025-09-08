Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elda suspende los actos de la noche del lunes de las Fiestas Mayores por la alerta naranja

El Ayuntamiento cancela la procesión y los conciertos previstos y el martes se decidirá sobre la última jornada de las celebraciones

Un momento de las Fiestas Mayores de Elda de este lunes

Un momento de las Fiestas Mayores de Elda de este lunes / INFORMACIÓN

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Elda suspende la procesión y los conciertos y actividades municipales de la noche del lunes por la inestabilidad meteorológica, ya que hay decretada alerta naranja por lluvias, fuertes vientos y granizo grande.

El Ayuntamiento ha informado pasada las 19:30 horas de la cancelación de los conciertos previstos para esta noche en la Plaza Castelar y en la explanada de Nuevo Almafrá, así como del resto de actividades municipales programadas con motivo de las Fiestas Mayores, incluida la procesión prevista para las 19:30 horas.

La suspensión de actos se ha adoptado tras la declaración de la Situación de Emergencia Nivel 1 por inundaciones en toda la provincia de Alicante, emitida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, debido a la previsión de precipitaciones muy intensas, acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Por este riesgo Aemet ha decretado la alerta naranja este lunes y el martes en toda la provincia.

Desde el Consistorio se hace un llamamiento a las asociaciones, colectivos vecinales y a la ciudadanía en general para que extremen las precauciones durante las próximas horas ante la complicada situación meteorológica.

Noticias relacionadas y más

En caso de emergencia, se recuerda que los vecinos y vecinas pueden ponerse en contacto con la Policía Local de Elda o llamar al teléfono 112.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents