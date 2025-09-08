Elda suspende los actos de la noche del lunes de las Fiestas Mayores por la alerta naranja

Elda suspende la procesión y los conciertos y actividades municipales de la noche del lunes por la inestabilidad meteorológica, ya que hay decretada alerta naranja por lluvias, fuertes vientos y granizo grande.

El Ayuntamiento ha informado pasada las 19:30 horas de la cancelación de los conciertos previstos para esta noche en la Plaza Castelar y en la explanada de Nuevo Almafrá, así como del resto de actividades municipales programadas con motivo de las Fiestas Mayores, incluida la procesión prevista para las 19:30 horas.

La suspensión de actos se ha adoptado tras la declaración de la Situación de Emergencia Nivel 1 por inundaciones en toda la provincia de Alicante, emitida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, debido a la previsión de precipitaciones muy intensas, acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Por este riesgo Aemet ha decretado la alerta naranja este lunes y el martes en toda la provincia.

Desde el Consistorio se hace un llamamiento a las asociaciones, colectivos vecinales y a la ciudadanía en general para que extremen las precauciones durante las próximas horas ante la complicada situación meteorológica.

En caso de emergencia, se recuerda que los vecinos y vecinas pueden ponerse en contacto con la Policía Local de Elda o llamar al teléfono 112.