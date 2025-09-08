Elda vibra con el Correr la Traca y la suelta de globos

Elda ha vibrado este lunes con el primer Correr la Traca y la posterior suelta de globos, dentro de sus Fiestas Mayores. Y es que después de que Satur Rueda, directora del IES Monastil, marcara el inicio de los festejos en la medianoche del sábado al domingo, la ciudad vive entre este lunes y el martes los días grandes, aunque el riesgo de lluvias ha obligado a suspender actos.

Así, este lunes los eldenses han disfrutado del Correr la Traca en honor a la Virgen de la Salud, partiendo desde la Plaza de la Constitución. Y este acto ha dado paso a la Suelta de Globos, que ha llenado de colorido en cielo desde la Plaza Mayor.

Por la tarde noche se han suspendido por la parte naranja la Procesión con la Santísima Virgen de la Salud, el concierto de Coldday, con un tributo a Coldplay, y en la explanada Almafrá, la actuación de Dasoul y Tallarina On Tour.

Martes

Este martes, si la meteorología lo permite, ya que persiste la alerta naranja y se decidirá sobre la marcha, se cierran las Fiestas Mayores con el Correr la Traca en honor al Cristo del Buen Suceso (13:15 horas) y una nueva Suelta de Globos (13:45). Y a las 19.30 horas está prevista la Procesión con el Santísimo Cristo del Buen Suceso. Pero todo pendiente del cielo.