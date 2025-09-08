Villena se rinde ante su patrona

A las doce en punto del mediodía, las campanas de la ciudad marcaron el inicio de uno de los actos más sentidos de las fiestas de Villena. La ofrenda a la Virgen de las Virtudes comenzó con paso firme desde la avenida de la Constitución, desde donde las comparsas avanzaron por las calles portando ramos de flores y otros obsequios para la imagen de «La Morenica», que permanece custodiada en la Iglesia de Santiago hasta este martes.

La ofrenda arrancó desde la avenida de la Constitución hasta alcanzar la Iglesia de Santiago Apóstol. | VILLENA CUÉNTAME

El desfile continuó por Joaquín María López y siguió por Corredera, Párroco Azorín y Marqués de Villores, hasta alcanzar la Iglesia de Santiago Apóstol. Frente a su fachada, en la Plaza de Santiago, la emoción se hizo más densa. La Junta Central de Fiestas cerraba la comitiva, seguida por las Regidoras, la Corporación Municipal y la Banda Municipal de Música.

Las fiestas de Villena prosiguen hasta este martes, momento donde la imagen será custodiada en romería en su vuelta a casa. | VILLENA CUÉNTAME

El calor se entrelazó con algunas gotas de lluvia que no empañaron el solemne acto con el que la localidad rendía tributo a su patrona. La amenaza de lluvia no modificó una jornada que marca la recta final de las fiestas. Ya por la tarde, a partir de las 19 horas, se llevó a cabo un Desfile de la esperanza que abrió la Regidora Infantil acompañada por los Embajadores Infantiles y la Banda Juvenil de Música de Villena. Seguidamente, el orden tradicional marcó que la comparsa de Moros Viejos saliese en procesión, seguida del resto de comparsas.

La festividad aguanta hasta mañana martes, momento donde una romería devolverá la imagen de la patrona hasta su casa, dando por finalizado un año de ensueño, con unas fiestas patronales y de Moros y Cristianos de éxito.