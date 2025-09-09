Elda despide sus Fiestas Mayores con normalidad pese a la alerta naranja

Elda ha podido despedir este martes sus Fiestas Patronales con relativa normalidad. Pese a la suspensión de actos de la tarde noche del lunes por la alerta naranja, que se ha prolongado durante buena parte del martes, la ciudad ha podido celebrar los actos previstos.

Así, los eldenses han disfrutado del Correr la Traca y la Suelta de Globos antes de comer, llenando así el centro de estruendo y colorido.

Elda vibra en el cierre de las Fiestas Mayores /

Y por la tarde noche han llegado la emotiva Procesión con el Santísimo Cristo del Buen Suceso, que estaba en el aire y dependía de la evolución meteorológica. De esta forma, 421 años después de que llegaran las tallas de La Salud y El Cristo a Elda procedentes de Cerdeña en el barco San Eduardo tras el misterioso envío de dos peregrinos, la ciudad ha vuelto a festejar el Buen Suceso.

Los fieles han vuelto a tomar las calles para mostrar su pasión y devoción por su santo patrón y que comparten con la Virgen, cuya procesión el lunes se suspendió por la alerta naranja.