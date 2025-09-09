Elda mantiene por ahora los actos de las Fiestas Mayores pese a la alerta naranja

Las Fiestas Mayores de Elda siguen adelante pese a la alerta naranja. Al menos de momento. Así, esta última jornada se mantiene mientras el tiempo lo permita, según han informado desde el Ayuntamiento.

Por ello, a las 13:15 horas está previsto el Correr la Traca y a las 13:45 la Suelta de Globos. Mayor incertidumbre hay con la Procesión con el Santísimo Cristo del Buen Suceso, prevista para las 19:30 horas, aunque por ahora se mantiene, dependiendo siempre de la evolución meteorológica.

El lunes, debido a la alerta naranja, se suspendieron los conciertos y la procesión que estaban previstos.