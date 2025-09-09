Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elda mantiene por ahora los actos de las Fiestas Mayores pese a la alerta naranja

Las principales citas son el Correr la Traca a las 13:15 horas y la Suelta de Globos a las 13:45 horas, mientras que la procesión de la tarde noche dependerá de la evolución meteorológica

El Correr la Traca del lunes se volverá a celebrar este martes, si el tiempo lo permite

El Correr la Traca del lunes se volverá a celebrar este martes, si el tiempo lo permite

Ver galería

El Correr la Traca y la suelta de globos llenan de fiesta Elda /

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Las Fiestas Mayores de Elda siguen adelante pese a la alerta naranja. Al menos de momento. Así, esta última jornada se mantiene mientras el tiempo lo permita, según han informado desde el Ayuntamiento.

Por ello, a las 13:15 horas está previsto el Correr la Traca y a las 13:45 la Suelta de Globos. Mayor incertidumbre hay con la Procesión con el Santísimo Cristo del Buen Suceso, prevista para las 19:30 horas, aunque por ahora se mantiene, dependiendo siempre de la evolución meteorológica.

Noticias relacionadas y más

El lunes, debido a la alerta naranja, se suspendieron los conciertos y la procesión que estaban previstos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents