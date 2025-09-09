Elda mantiene por ahora los actos de las Fiestas Mayores pese a la alerta naranja
Las principales citas son el Correr la Traca a las 13:15 horas y la Suelta de Globos a las 13:45 horas, mientras que la procesión de la tarde noche dependerá de la evolución meteorológica
Las Fiestas Mayores de Elda siguen adelante pese a la alerta naranja. Al menos de momento. Así, esta última jornada se mantiene mientras el tiempo lo permita, según han informado desde el Ayuntamiento.
Por ello, a las 13:15 horas está previsto el Correr la Traca y a las 13:45 la Suelta de Globos. Mayor incertidumbre hay con la Procesión con el Santísimo Cristo del Buen Suceso, prevista para las 19:30 horas, aunque por ahora se mantiene, dependiendo siempre de la evolución meteorológica.
El lunes, debido a la alerta naranja, se suspendieron los conciertos y la procesión que estaban previstos.
