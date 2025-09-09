Intentan abrir varios coches en Petrer y acaban con una sanción inesperada

Lo que parecía un aviso rutinario por un posible robo de coches en Petrer acabó con una historia de esas que solo pasan de madrugada. La Policía Local recibió la llamada de un vecino a la 01:09 horas alertando de movimientos sospechosos en la zona de la calle Óscar Esplá. Y allá que fueron los agentes, dispuestos a frustrar un posible robo en pleno descanso nocturno de los vecinos.

Tres sospechosos, ni un coche forzado

Cuando la patrulla llegó al lugar, se encontró con tres hombres que encajaban con la descripción facilitada. Parecía que la cosa iba a terminar con un parte de robo, pero al inspeccionar la zona comprobaron que ningún vehículo había sido forzado. Eso sí, la noche aún tenía reservada una sorpresa.

Durante la identificación, los agentes descubrieron que uno de los tres llevaba encima una pequeña cantidad de cannabis y dos pipas para consumo. Resultado: acta de estupefacientes levantada y traslado del caso a la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC).

Los tres individuos no tenían requisitorias pendientes, por lo que la intervención acabó sin detenciones. En resumen: ni coches violentados, ni robo consumado… pero sí una sanción administrativa inesperada para uno de los protagonistas de esta historia nocturna.

La importancia de un vecino atento

La Policía Local ha querido subrayar el papel clave del vecino que dio la voz de alarma. Su llamada permitió una respuesta rápida y preventiva, evitando males mayores. En Petrer la colaboración ciudadana es fundamental para mantener la seguridad: un simple gesto puede marcar la diferencia entre un delito consumado y una actuación policial a tiempo.

La publicación en redes sociales de la Policía Local no solo relató lo sucedido, también dejó claro un mensaje de prevención que nunca está de más recordar: