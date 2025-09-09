Urbanismo
Una nueva vida para la histórica Casa Bonmatí de Novelda
El Consistorio aprueba el cambio de uso del inmueble, que pasa de sanitario asistencial a equipamiento polivalente, lo que le permitiría albergar actividades comerciales, hosteleras o culturales
La Casa Bonmatí, el edificio histórico de propiedad privada y estilo ecléctico modernista que ocupa un lugar privilegiado en la Plaça Vella, podrá destinarse a actividades diversas. El Ayuntamiento de Novelda ha aprobado inicialmente el cambio de uso que tenía asignado el inmueble en las normas urbanísticas, que pasa de sanitario-asistencial a equipamiento polivalente.
Esto abre el abanico de posibilidades de la finca que, de esta forma, podría albergar actividades del sector terciario y de servicios, desde hostelería a comercio, pasando por las culturales y asociativas, según ha informado este martes el Consistorio.
El objetivo es intentar dar mayor vida y favorecer la conservación del patrimonio, especialmente de este tipo de inmuebles que, a pesar de estar protegidos, no tienen garantía de poder mantenerse en el tiempo”
El pleno de Novelda ha aprobado una modificación puntual de las normas subsidiarias que permitirá el cambio de uso de la conocida como Casa Bonmatí, un inmueble histórico de propiedad privada que se levanta sobre una parcela de suelo dotacional en la Plaça Vella y que hasta ahora estaba reservado a sanitario-asistencial.
Estos limitaba el desarrollo de cualquier otro tipo de actividad en el edificio que, según los informes técnicos, presenta importantes deficiencias estructurales, de humedades, accesibilidad y cubiertas, que necesitan de una importante inversión para su recuperación.
Un edificio con 99 años de historia
La Casa Bonmatí es un edificio de construido en 1926 como vivienda residencial. Albergó la sede local de Cruz Roja desde la década de 1970 hasta 2008.
Por ello, el inmueble está incluido en el catálogo de bienes histórico artísticos del municipio.
Isabel Miralles, concejal de Urbanismo, ha señalado que el objetivo de esta modificación inicial, que se convertirá en definitiva cuando concluya el plazo de exposición pública, es el de “intentar dar mayor vida y favorecer la conservación del patrimonio, especialmente de este tipo de inmuebles que, a pesar de estar protegidos, no tienen garantía de poder mantenerse en el tiempo”.
La titular de Urbanismo ha calificado la modificación como una “gran oportunidad para que estos inmuebles de titularidad privada, que tienen un importante valor arquitectónico, histórico y cultural, puedan adaptarse a las necesidades que demanda la ciudadanía y, al mismo tiempo, sirvan para revitalizar el casco antiguo del municipio”.
