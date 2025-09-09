Villena desafía a la meteorología para rendir homenaje a su patrona

No hay nada que frene la devoción por la Virgen de las Virtudes. Y pese a la desilusión de la suspensión de la procesión de la tarde noche del lunes por la alerta naranja, cientos de fieles han rendido homenaje este martes a la patrona con una Romería de Despedida que se ha ampliado para compensar la anulación del día anterior.

Así, a primera hora Villena ha celebrado un paseo/romería de Nuestra Señora María de Las Virtudes, participando en el mismo las 14 comparsas, con el siguiente itinerario: Plaza de Santiago, calle Teniente Hernández Menor, Plaza Santa María, Plaza Hermanos Sánchez Griñán, Palomar, San José, Plaza de Biar, calle Nueva, Corredera y a continuación siguiendo el recorrido tradicional de la Romería de Despedida, sin faltar las tradicionales salvas de arcabucería.

De esta forma la romería programada para el martes, última jornada de las fiestas, se ha mantenido, ampliando su recorrido para mantener la costumbre de que la tradicional Procesión o Paseo de La Virgen del 8 de septiembre, visite las parroquias de la ciudad, aunque sea al día siguiente.

Ya por la tarde está prevista a las 17:00 horas la Entrada de nuevos capitanes, alféreces y madrinas, siempre que la meteorología lo permita, ya que se mantiene entre las 12:00 y las 22:00 horas la alerta naranja por fuertes lluvias, que pueden dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, granizo y fuertes vientos en toda la provincia de Alicante.