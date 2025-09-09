Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moros y cristianos

Villena elige a sus nuevas Regidoras Mayor e Infantil de las fiestas

Cristina Pérez e Isabella García ocuparán los cargos el próximo año

Las dos regidoras de 2025 con las fotos de las que ocuparán el cargo en 2026

Las dos regidoras de 2025 con las fotos de las que ocuparán el cargo en 2026 / INFORMACIÓN

Jose A. Rico

Cristina Pérez e Isabella García han sido designadas por el jurado como las nuevas regidoras Mayor e Infantil de Villena, respectivamente, para las próximas fiestas de Moros y Cristianos de 2026. Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena, acompañado el edil de Fiestas, José Ferri, y otros representantes municipales, así como de las fiestas locales y las actuales regidoras, ha dado a conocer este martes la decisión del jurado tras el recuento de los votos, con la tradicional llamada telefónica a las jóvenes afortunadas, quienes se han mostrado notablemente emocionadas.

Imágenes de las dos nuevas regidoras

Imágenes de las dos nuevas regidoras / INFORMACIÓN

Cristina Pérez Torró, elegida como nueva Regidora Mayor, forma parte del Bando Marroquí; mientras que Isabella García Micó, nueva Regidora Infantil de Villena, forma parte de la comparsa Labradores. Ambas serán las nuevas encargadas de la representación festera de Villena y ostentarán su nuevo cargo hasta el fin de las fiestas de 2026.

"Animó a las nuevas regidoras a mantener viva la ilusión y a ejercer este cargo con la responsabilidad y el orgullo que conlleva”

Fulgencio Cerdán

— Alcalde de Villena

El primer edil ha destacado las “dificultades a la hora de elegir debido al gran número de candidaturas recibidas”. El alcalde ha querido agradecer de manera expresa “a todas las personas que se han presentado al cargo su implicación y su deseo de formar parte de la historia festera de Villena”.

Asimismo, Cerdán ha animado a las nuevas regidoras “a mantener viva la ilusión y a ejercer este cargo con la responsabilidad y el orgullo que conlleva”, al tiempo que ha tenido palabras de reconocimiento hacia las Regidoras salientes, agradeciendo “su papel y entrega durante este año”.

