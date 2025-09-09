Villena elige a sus nuevas Regidoras Mayor e Infantil de las fiestas

Cristina Pérez e Isabella García han sido designadas por el jurado como las nuevas regidoras Mayor e Infantil de Villena, respectivamente, para las próximas fiestas de Moros y Cristianos de 2026. Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena, acompañado el edil de Fiestas, José Ferri, y otros representantes municipales, así como de las fiestas locales y las actuales regidoras, ha dado a conocer este martes la decisión del jurado tras el recuento de los votos, con la tradicional llamada telefónica a las jóvenes afortunadas, quienes se han mostrado notablemente emocionadas.

Cristina Pérez Torró, elegida como nueva Regidora Mayor, forma parte del Bando Marroquí; mientras que Isabella García Micó, nueva Regidora Infantil de Villena, forma parte de la comparsa Labradores. Ambas serán las nuevas encargadas de la representación festera de Villena y ostentarán su nuevo cargo hasta el fin de las fiestas de 2026.

"Animó a las nuevas regidoras a mantener viva la ilusión y a ejercer este cargo con la responsabilidad y el orgullo que conlleva” Fulgencio Cerdán — Alcalde de Villena

El primer edil ha destacado las “dificultades a la hora de elegir debido al gran número de candidaturas recibidas”. El alcalde ha querido agradecer de manera expresa “a todas las personas que se han presentado al cargo su implicación y su deseo de formar parte de la historia festera de Villena”.

Asimismo, Cerdán ha animado a las nuevas regidoras “a mantener viva la ilusión y a ejercer este cargo con la responsabilidad y el orgullo que conlleva”, al tiempo que ha tenido palabras de reconocimiento hacia las Regidoras salientes, agradeciendo “su papel y entrega durante este año”.