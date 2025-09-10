La advertencia sobre el proyecto del parking de la antigua fábrica de Emérito Maestre de Elda

El Partido Popular de Elda ha mostrado este miércoles su preocupación por el reciente anuncio del alcalde Rubén Alfaro sobre la creación de un aparcamiento en los terrenos de la antigua fábrica de Emérito Maestre.

"Desde el grupo municipal se recuerda que, a día de hoy, todavía no se han adquirido las casas colindantes necesarias para poder ejecutar el proyecto, a pesar de que las negociaciones se arrastran desde la pasada legislatura", han alertado en un comunicado.

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Francisco Vidal, ha señalado que “el alcalde anuncia un aparcamiento sin ofrecer un proyecto real, sin plazos de ejecución y sin explicar cuándo estará disponible. Se trata únicamente de una respuesta improvisada a las críticas del Partido Popular y de los vecinos, pero sin aportar soluciones concretas”.

Desde el Partido Popular se insiste en que "la necesidad de aparcamiento en la zona es inmediata, especialmente después de la eliminación de 55 plazas en el entorno de la iglesia de Santa Ana, más las alrededor de 20 de la calle Colón y las que se prevé suprimir próximamente por los proyectos de peatonalización".

En este sentido, Vidal ha afirmado que “la solución lógica habría sido crear el aparcamiento antes de eliminar plazas con las obras de peatonalización. Ahora los vecinos y comerciantes sufren una falta evidente de estacionamiento que no se resuelve con anuncios sin fecha ni concreción”.

"Promesas incumplidas"

El Grupo Popular teme que este proyecto acabe siguiendo la misma senda que otras promesas incumplidas: “En la campaña electoral de 2027 veremos al alcalde repetir la rueda de prensa anunciando de nuevo este parking y pidiendo más tiempo, igual que ha ocurrido con la Plaza de Toros, que lleva ocho años de anuncios antes de empezar a moverse”, ha advertido el portavoz adjunto Alberto García.

Finalmente, el Partido Popular propone que "el aparcamiento proyectado en Emérito Maestre se conciba en alturas, lo que permitiría aprovechar mejor el suelo y duplicar o incluso triplicar las plazas ofrecidas por el alcalde". “Elda necesita una gestión eficiente que aporte soluciones, no titulares de prensa vacíos de contenido”, ha concluido García.