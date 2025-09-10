Récord de matriculados en el inicio del curso escolar en Elda

Las aulas de los centros educativos de Elda vuelven a registrar una cifra récord de alumnas y alumnos matriculados durante el curso escolar 2025-26 que ha comenzado este miércoles.

La concejala de Educación, María Gisbert ha ofrecido por la mañana los datos provisionales del inicio del curso, que se inicia dos días después que la mayoría de la provincia por la celebración de las Fiestas Mayores. Y ha destacado el nuevo incremento en el número de alumnos y alumnas matriculados en los diferentes niveles educativos.

"El número total de matriculados este curso asciende provisionalmente a los 10.592 alumnos y alumnas, una cifra que supone unos 400 más que el año anterior" María Gisbert — Concejal de Educación de Elda

La edil ha explicado que “el número total de matriculados este curso asciende provisionalmente a los 10.592 alumnos y alumnas, una cifra que supone unos 400 más que el año anterior. En Infantil y Primaria hay 5.267 matriculados, 2.225 en Secundaria, en torno a 600 en Bachillerato y alrededor de 2.500 en FP. Estas cifras no son en absoluto definitivas porque durante los próximos días se seguirán formalizando matriculaciones”.

Otros centros

A estas cifras hay que añadir los alumnos y alumnas de Educación Especial del CEE Miguel de Cervantes, donde hasta la fecha se han matriculado 113 alumnos y alumnas; los de la Escuela Oficial de Idiomas que, a falta de tener datos concretos cuando se cierre el segundo plazo de matriculación, y los de la EPA Antonio Porpetta, con cerca de 300 alumnos y alumnas, aunque en este centro la matrícula está abierta hasta el mes de noviembre.

La concejal de Educación de Elda, María Gisbert / INFORMACIÓN

De esta manera, el alumnado de los centros educativos no universitarios de Elda durante el curso que acaba de comenzar superará de nuevo las 13.000 personas.

Normalidad

María Gisbert ha afirmado que “el inicio del curso en su primera jornada se ha desarrollado con normalidad, con algunos problemas en relación a la incorporación de personal docente. En cualquier caso, un año más quiero dar las gracias a toda la comunidad educativa, docentes, alumnado, familias y personal no docente y trabajadores de la concejalía de Educación por la labor realizada para que el arranque del curso haya sido lo más fluido posible”.

Mejoras

Por otra parte, hay que recordar que, desde la concejalía de Espacio Público, se han realizado durante los meses de verano las obras de mejora en los centros públicos de la ciudad. Al margen de las tareas de mantenimiento que se realizan a lo largo del año en los colegios públicos de la ciudad, durante este verano se han realizado actuaciones en los colegios Antonio Machado, Pintor Sorolla, Nuevo Almafrá, Santo Negro, Virgen de la Salud, Miguel Hernández y Miguel Servet.