El "rotundo fracaso" de la estación del AVE de Villena

Las estaciones de tren fuera de las ciudades como la del AVE de Villena, un "fracaso". Así se ha expresado este miércoles el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha subrayado este miércoles que todas las estaciones ferroviarias construidas fuera de los cascos urbanos, como las de Villena y Requena (Valencia). Han resultado "un rotundo fracaso".

Esta estación alicantina se inauguró en 2013 y se sitúa a seis kilómetros del casco urbano de Villena, lo que complica a la población su empleo. Y tiene pendiente además la mejora de sus accesos desde la A-31, una mejora que es ya una reclamación histórica.

Como ejemplos, Puente ha citado, además de las de Requena y Villena, las de Tarragona, Burgos, Segovia y Cuenca, durante su respuesta a una interpelación de UPN en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, referida a la futura ubicación de la estación de Tudela.

En especial, se ha referido al caso "paradigmático" de la de Burgos, porque con la nueva estación apartada de la ciudad redujo el número de pasajeros.

Dilema

Puente ha apuntado que siempre se plantea el "dilema" a la hora de construir nuevas estaciones, con ventajas e inconvenientes de uno y otro modelo y con fricciones con los poderes autonómicos y municipales, para posicionarse a favor de hacerlo en el casco.

A su juicio, hay administraciones que abogan por alejar las estaciones del centro para favorecer los "desarrollos urbanísticos al calor de la nueva estación", como "bálsamo de Fierabrás para la construcción de viviendas", aunque perjudique al "propósito fundamental" que tiene que tener la infraestructura ferroviaria: la operatividad para los viajeros.

En concreto, para Tudela, ha aclarado al diputado de UPN, Alberto Catalán, que la decisión aún no está tomada y seguirán dialogando con otras administraciones, pero que "parece razonable mantener la centralidad".

Entre otros argumentos, ha resaltado que favorece el uso del transporte público intermodal, mientras que "el modelo excéntrico en la periferia" conlleva un aumento del uso del coche para los accesos.