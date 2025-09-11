La gran utilidad de la Semana de la Movilidad de Elda
La celebración incluye un taller de reparación de bicicletas y una gincana para aprender a circular
El Ayuntamiento de Elda, a través de la concejalía de Control de la Movilidad y con motivo de la Semana Europea de la Movilidad que se celebra del 16 al 22 de septiembre, ha organizado un taller de reparación de bicicletas y una gincana para aprender a circular sobre dos ruedas.
Las actividades tendrán lugar en el Parque Infantil de Tráfico situado en la Avenida Las Agualejas el viernes 19 de septiembre por la tarde y el sábado 20 de septiembre por la mañana.
La concejala del área, Silvia Ibáñez, acompañada por el agente de Educación Vial, Cayetano Gómez, ha explicado que «este año hay novedades porque hemos implicado a la Formación Profesional y al Club Ciclista Elda. Con la FP conseguimos que las chicas y chicos que están estudiando el Grado de FP puedan realizar prácticas y los miembros del Club Ciclista Elda colaborarán en la gincana del sábado".
"Este año hay novedades porque hemos implicado a la Formación Profesional y al Club Ciclista Elda"
Por su parte, Cayetano Gómez ha indicado que "el taller de reparación será el viernes, de 18:00 a 20:00 horas, y para participar en el mismo no es necesaria la inscripción. El sábado por la mañana, en tres horarios distintos (de 10:00 a 11:00, de 11:00 a 12:00 y de 12:00 a 13:00 horas), se celebrará una gincana para aprender a circular en bicicleta, dirigida a jóvenes de entre 6 y 16 años, con inscripción previa porque las plazas son limitadas. Los participantes pueden llevar su propia bicicleta, aunque pondremos a disposición de las personas que lo deseen bicicletas y cascos para seguir la actividad".
A todas las personas participantes se les entregarán productos de merchandising y, además, en la actividad del sábado se entregará también almuerzo. La inscripción se puede realizar a través del código QR del cartel de la actividad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece José Manuel Hernández, Intendente Jefe de la Policía Local de Aspe
- Muere el hombre de 43 años tras tres días en la UCI por un golpe de calor en Novelda
- Un hombre de 43 años, ingresado en la UCI por un golpe de calor en Novelda
- Villena exhibe su poderío con una Entrada de récord con 38 escuadras especiales
- Lo que hizo este festero durante la Entrada de Moros y Cristianos de Villena emocionó a todo el público
- Las millonarias obras del macroembalse de Beneixama, a contrarreloj
- El juez absuelve a un exedil de Aspe por su contratación irregular en el Ayuntamiento de Elda
- Vendía cachorros en una caja de cartón en plena calle en Elda: la multa puede llegar a 15.000 euros