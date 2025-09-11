La gran utilidad de la Semana de la Movilidad de Elda

El Ayuntamiento de Elda, a través de la concejalía de Control de la Movilidad y con motivo de la Semana Europea de la Movilidad que se celebra del 16 al 22 de septiembre, ha organizado un taller de reparación de bicicletas y una gincana para aprender a circular sobre dos ruedas.

Las actividades tendrán lugar en el Parque Infantil de Tráfico situado en la Avenida Las Agualejas el viernes 19 de septiembre por la tarde y el sábado 20 de septiembre por la mañana.

Cartel de las actividades / INFORMACIÓN

La concejala del área, Silvia Ibáñez, acompañada por el agente de Educación Vial, Cayetano Gómez, ha explicado que «este año hay novedades porque hemos implicado a la Formación Profesional y al Club Ciclista Elda. Con la FP conseguimos que las chicas y chicos que están estudiando el Grado de FP puedan realizar prácticas y los miembros del Club Ciclista Elda colaborarán en la gincana del sábado".

"Este año hay novedades porque hemos implicado a la Formación Profesional y al Club Ciclista Elda" Silvia Ibáñez — Concejal de Movilidad de Elda

Por su parte, Cayetano Gómez ha indicado que "el taller de reparación será el viernes, de 18:00 a 20:00 horas, y para participar en el mismo no es necesaria la inscripción. El sábado por la mañana, en tres horarios distintos (de 10:00 a 11:00, de 11:00 a 12:00 y de 12:00 a 13:00 horas), se celebrará una gincana para aprender a circular en bicicleta, dirigida a jóvenes de entre 6 y 16 años, con inscripción previa porque las plazas son limitadas. Los participantes pueden llevar su propia bicicleta, aunque pondremos a disposición de las personas que lo deseen bicicletas y cascos para seguir la actividad".

A todas las personas participantes se les entregarán productos de merchandising y, además, en la actividad del sábado se entregará también almuerzo. La inscripción se puede realizar a través del código QR del cartel de la actividad.