El primer premio de la Lotería Nacional cae en este municipio de Alicante
Este jueves el sorteo de la Bonoloto ha dejado un premio "gordo" en Altea
Un primer premio ha repartido 30.000 euros hoy en la provincia de Alicante, concretamente en el municipio de Novelda. La administración ubicada en la calle Colón número 19 ha repartido el número premiado: el 79946. El número correspondiente al segundo premio ha recaído hoy sobre el 73135 y el reintegro en las cifras: 3-6-8.
Además, hoy jueves también ha tocado un premio de segunda categoría de la Bonoloto en la localidad de Altea, valorado en 134.208,44 euros.
¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?
La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.
Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.
Lotería Nacional del jueves
La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.
Lotería Nacional del sábado
La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.
