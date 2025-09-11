Estas son las buenas cifras de criminalidad que presenta Petrer

Los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior confirman que Petrer es uno de los municipios más seguros de la provincia de Alicante. Es más, el Ayuntamiento ha destacado que se trata del más seguro de entre las grandes poblaciones con más de 20.000 habitantes, "consolidando así una tendencia que refuerza la confianza y tranquilidad de sus vecinos y vecinas".

"Según las cifras oficiales correspondientes al primer semestre de 2025, la criminalidad en Petrer ha experimentado el mayor descenso de toda la provincia desde 2023, alcanzando una tasa de 1,30 delitos por cada 100 habitantes, con un total de 442 infracciones penales registradas en los primeros seis meses del año, con un descenso del 8,5 % respecto al año anterior", ha informado este jueves el Consistorio.

Se trata de un dato especialmente positivo si se compara con el resto de municipios de la comarca y de la provincia, situando a Petrer muy por debajo en número de delitos.

"Este indicador refleja no solo la labor de coordinación y prevención de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino también el compromiso del conjunto de la ciudadanía en mantener un entorno seguro y una convivencia basada en el respeto” Fernando Díaz — Concejal de Seguridad Ciudadana de Petrer

Este indicador refleja “no solo la labor de coordinación y prevención de las fuerzas y cuerpos de seguridad”, en palabras del concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Díaz, que ha agradecido la labor de los cuerpos policiales, sino también al “compromiso del conjunto de la ciudadanía en mantener un entorno seguro y una convivencia basada en el respeto”, ha añadido el edil.

Cibercriminalidad

El concejal ha señalado que desde su departamento se va a seguir trabajando para seguir mejorando estos datos y ha apuntado que algo que preocupa especialmente es la cibercriminalidad, que en los primeros seis meses se ha incrementado en un 14,7 % respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando la cifra de 133 infracciones penales.

“Estamos hablando de un tipo de delincuencia que genera mucha preocupación, que va en aumento y que necesitamos preparar a nuestros vecinos y vecinas para que estén atentos y eviten ser víctimas de estafas y de otros ciberdelitos”, en palabras de Díaz. Por contra, la criminalidad convencional ha descendido en términos generales en un 15,8% respecto al primer semestre de 2024.

En el informe publicado por el Ministerio del Interior se computan los datos provenientes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales que proporcionan al Sistema Estadístico de Criminalidad.