¿A qué vincula Villena el "fracaso" de la estación de alta velocidad?

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha reiterado este jueves su petición ante el Ministerio de Transporte y la Generalitat Valenciana para que, entre ambas y a la vista de competencias diferentes de cada una de ellas, se coordinen para avanzar en el proyecto de construcción del acceso directo entre la autovía A-31 y la estación de alta velocidad situada en el término municipal de Villena.

Desde su punto de vista, “la estación ubicada en Villena no es solo para Villena, sino para varias comarcas, cosa que no ha entendido ninguna administración con competencias en estos 12 años de larga espera que llevamos desde su inauguración”. Y ha cargado contra la administración autonómica por su "bloqueo" y ha apremiado al Gobierno central a poner en marcha la solución.

Unas declaraciones que llegan un día después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, del PSOE al igual que Cerdán, pusiera en el Congreso el apeadero de Villena como ejemplo de "fracaso rotundo" de las estaciones fuera de los cascos urbanos.

Como ejemplos, Puente citó, además de la de Villena, las de Requena, Tarragona, Burgos, Segovia y Cuenca, durante su respuesta a una interpelación de UPN en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, referida a la futura ubicación de la estación de Tudela (Navarra).

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, durante una rueda de prensa / INFORMACIÓN

Y el primer edil, aludiendo a estas declaraciones, ha destacado este jueves que “el único fracaso que se ha producido en estos años ha sido por la falta de visión política y de servicio público de la administración autonómica y central, incapaz de hacer una carretera de conexión de dos kilómetros en 12 años”, al tiempo que ha animado a las diferentes administraciones públicas a trabajar con la ciudadanía y a solventar problemas reales de su día a día, no a generarlos.

Cerdán ha asegurado que la situación de la estación de alta velocidad no es un problema por estar fuera del casco urbano, porque no se diseñó como estación urbana como sí se hace en una gran capital, sino que se planteó para dar servicio a varias comarcas de tres provincias diferentes.

Pasos positivos

Cerdán ha señalado que hay pasos positivos como la futura construcción de un puente que está proyectado por ADIF, que permitirá salvar la vía convencional y conectar en un futuro con la estación de alta velocidad, pero ha lamentado el "bloqueo que genera la propia Generalitat Valenciana y la lentitud de la administración central".

Y este jueves el alcalde ha vuelto a reclamar el acceso a esta infraestructura clave desde la autovía. Y ha lamentado el "largo proceso y el desconcierto que se produce ante los usuarios de la alta velocidad por la incapacidad de realizar una conexión de poco más de dos kilómetros para conectar la autovía con la estación y mejorar su accesibilidad", han señalado desde el Consistorio.

“No podemos abandonar una inversión de más de 11 millones que costó la estación en su momento, por un millón más que cuesta una carretera de dos kilómetros. Eso sí sería un fracaso de la política y de la visión del servicio público que algunos han olvidado por el camino”, añadió en referencia a la falta de compromiso de la Conselleria de Infraestructuras.

Un camino rural de cinco kilómetros

En la actualidad, el acceso se produce por un camino rural de más de cinco kilómetros que parte del caso urbano, una situación que desincentiva su uso para los viajeros de otros municipios. “La estación de alta velocidad tiene demanda para muchos viajeros de diferentes municipios, pero es hoy en día de difícil acceso, lo que motivo que busquen otras alternativas y otras estaciones de partida”.

El alcalde de Villena ha recordado que la construcción de esta estación, inaugurada en 2013 y situada a seis kilómetros del casco urbano, obedecía a una respuesta para el tejido social y empresarial de las comarcas industriales del Medio Vinalopó, Alto Vinalopó, la Foia de Castalla y l’Alcoià, que suman más de 350.000 habitantes y un porcentaje muy importante del PIB de la provincia de Alicante, sin contar los municipios próximos de Murcia y Albacete.

Sin embargo, “este proyecto sigue inconcluso desde hace 12 años, puesto que no tiene una conexión directa con la autovía, y el acceso se realiza como si estuviera en obras, por un camino rural”.

"El fracaso de no tener acceso"

Desde su punto de vista, “la estación del AVE es perfectamente viable cuando se acabe de verdad, y cuando la Generalitat Valenciana se tome en serio la articulación de nuestra provincia y el desarrollo estratégico de nuestras inversiones. El vial es gran parte responsabilidad de la Generalitat Valenciana que lleva más de 12 años dejando pasar el tiempo y abandonando a nuestra tierra. Especialmente cuando ya disponíamos de una partida para este proyecto que el actual presidente Carlos Mazón, eliminó”.