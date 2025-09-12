¿Hay fecha para reabrir el Centro Sanitario Integrado de Villena?

El Ayuntamiento de Villena se ha dirigido mediante un requerimiento por vía electrónica a la Gerencia del Departamento de Salud de Elda para reclamar una fecha concreta de la finalización de las obras del Centro Sanitario Integrado de Salud (CSI) y la reapertura de todos sus servicios como Radiología, Laboratorio y Urgencias.

El primer edil villenense, Fulgencio Cerdán, ha recordado este viernes que, tras varios retrasos y la ampliación de las obras por deficiencias en la estructura del inmueble, el compromiso de finalización se estableció a finales de septiembre, cuando inicialmente era mayo.

El alcalde y la edil de Sanidad durante una comparecencia en marzo para denunciar el retraso en las obras del CSI / INFORMACIÓN

Por ello, lo que plantea en su misiva a la Conselleria de Sanidad es que “nos informe acerca de la fecha en que se va a proceder a la reapertura de todos los servicios sanitarios del centro”, puesto que, en su momento, los responsables de Sanidad del Área de Salud “indicaron en su día que se reabriría para su puesta en funcionamiento, una vez finalizadas las mismas (obras), en el mes de septiembre”.

"Pedimos a Sanidad que nos informe acerca de la fecha en que se va a proceder a la reapertura de todos los servicios sanitarios del centro. Los responsables de Sanidad del Área de Salud indicaron en su día que se reabriría para su puesta en funcionamiento, una vez finalizadas las obras, en el mes de septiembre" Fulgencio Cerdán — Alcalde de Villena

El Ayuntamiento de Villena, tanto de mano del propio alcalde como de la edil de Sanidad, Alba Laserna, han criticado en varias ocasiones la dilación en los plazos y un riesgo para la salud de los vecinos de Villena por la derivación de servicios esenciales, como Urgencias, Laboratorio y Radiología, al Hospital de Elda, desde el pasado diciembre.

Problemas estructurales

Las obras iniciales del Centro Sanitario Integrado de Villena arrancaron en 2024 con la intención de mejorar la zona de archivo, y el área de la planta baja de Admisión y Rehabilitación. Pero la detección de problemas estructurales obligó a Sanidad a realizar una contratación por urgencia de 1,4 millones de euros para actuar en la zona central del edificio y el ala oeste por cuestiones vinculadas a la cimentación.

El Ayuntamiento de Villena reclamó sin éxito la ubicación de los servicios ubicados en Elda en otras instalaciones provisionales en la ciudad, que evitara los desplazamientos de los pacientes, y la recuperación lo antes posible de la plantilla al completo y de los servicios suspendidos en el CSI de Villena.