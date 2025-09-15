Una afilada cesión para el Museo Dámaso Navarro

El Museo Dámaso Navarro de Petrer continúa enriqueciendo su exposición permanente gracias a las donaciones de vecinos y vecinas del municipio.

En esta ocasión, se ha incorporado una daga de mediados del siglo XIX que se conservaba desde hace varias generaciones en una finca agrícola de Petrer, según ha informado este lunes el Ayuntamiento.

Los propietarios, conscientes de la antigüedad de la pieza y de su valor patrimonial, decidieron entregarla a la historiadora y arqueóloga Concha Navarro Poveda para su estudio y posterior depósito en el museo, garantizando así su conservación y puesta en valor.

La daga, confeccionada en Albacete, es un objeto de pequeñas dimensiones, fácil de manejar y utilizado tanto para apuñalar como para actividades de caza.

Gran demanda en el siglo XIX

Este tipo de armas blancas tuvo gran demanda en el siglo XIX, exportándose a diferentes regiones de España y a países europeos como Francia e Italia.

La daga cedida al museo de Petrer / INFORMACIÓN

Según la catalogación realizada, la pieza está compuesta por un mango en forma de barrilete decorado, arrial (parte que protege la mano) y hoja aplanada de doble filo con caladura de 3 centímetros y lengüeta.

En acero, latón y hueso

Conserva además la contera de latón de la vaina. Fabricada en acero, latón y hueso, mide 23,5 centímetros de longitud total, con una empuñadura de 8,5 centímetros.

Su estado de conservación es regular, con oxidación en la hoja y pérdida de algunas plaquitas decorativas de la empuñadura.

El concejal de Cultura y Patrimonio, Fernando Portillo, ha agradecido las donaciones realizadas por vecinas y vecinos, destacando la importancia de estas donaciones ciudadanas, que permiten ampliar los fondos del Museo Dámaso Navarro, profundizar y reforzar el vínculo entre el patrimonio local y la comunidad.