Una afilada cesión para el Museo Dámaso Navarro
La institución incorpora a su vitrina de donaciones una daga del siglo XIX procedente de una finca agrícola de la localidad
El Museo Dámaso Navarro de Petrer continúa enriqueciendo su exposición permanente gracias a las donaciones de vecinos y vecinas del municipio.
En esta ocasión, se ha incorporado una daga de mediados del siglo XIX que se conservaba desde hace varias generaciones en una finca agrícola de Petrer, según ha informado este lunes el Ayuntamiento.
Los propietarios, conscientes de la antigüedad de la pieza y de su valor patrimonial, decidieron entregarla a la historiadora y arqueóloga Concha Navarro Poveda para su estudio y posterior depósito en el museo, garantizando así su conservación y puesta en valor.
La daga, confeccionada en Albacete, es un objeto de pequeñas dimensiones, fácil de manejar y utilizado tanto para apuñalar como para actividades de caza.
Gran demanda en el siglo XIX
Este tipo de armas blancas tuvo gran demanda en el siglo XIX, exportándose a diferentes regiones de España y a países europeos como Francia e Italia.
Según la catalogación realizada, la pieza está compuesta por un mango en forma de barrilete decorado, arrial (parte que protege la mano) y hoja aplanada de doble filo con caladura de 3 centímetros y lengüeta.
En acero, latón y hueso
Conserva además la contera de latón de la vaina. Fabricada en acero, latón y hueso, mide 23,5 centímetros de longitud total, con una empuñadura de 8,5 centímetros.
Su estado de conservación es regular, con oxidación en la hoja y pérdida de algunas plaquitas decorativas de la empuñadura.
El concejal de Cultura y Patrimonio, Fernando Portillo, ha agradecido las donaciones realizadas por vecinas y vecinos, destacando la importancia de estas donaciones ciudadanas, que permiten ampliar los fondos del Museo Dámaso Navarro, profundizar y reforzar el vínculo entre el patrimonio local y la comunidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece José Manuel Hernández, Intendente Jefe de la Policía Local de Aspe
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en este municipio de Alicante
- Villena exhibe su poderío con una Entrada de récord con 38 escuadras especiales
- Lo que hizo este festero durante la Entrada de Moros y Cristianos de Villena emocionó a todo el público
- Las millonarias obras del macroembalse de Beneixama, a contrarreloj
- El juez absuelve a un exedil de Aspe por su contratación irregular en el Ayuntamiento de Elda
- Vendía cachorros en una caja de cartón en plena calle en Elda: la multa puede llegar a 15.000 euros
- Un incendio nocturno en una vivienda de Elda obliga a desalojar un edificio