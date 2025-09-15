Aspe pone la primera piedra de una ruta de arte urbano

El Ayuntamiento de Aspe ha inaugurado este lunes el primer mural artístico en las calles de la localidad, una iniciativa que marca el inicio de un proyecto municipal destinado a crear una ruta de arte urbano en el municipio.

La obra, realizada por la joven artista aspense Neus López, estudiante de Bellas Artes, plasma un recuerdo familiar con el que la autora deja su huella personal en uno de los barrios de la localidad. Con este trabajo, se abre una nueva etapa en la que el talento local y la creatividad artística se integran en el paisaje urbano de Aspe, según han explicado este lunes desde el Consistorio.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del alcalde, Antonio Puerto, y del concejal de Juventud, Daniel Aguilar Puche, quienes han destacado la importancia de impulsar proyectos que promuevan la cultura, el arte y la participación ciudadana.

El mural se ha inaugurado este lunes / INFORMACIÓN

“Queremos dar la oportunidad a nuestros jóvenes talentos de expresarse y enriquecer la vida cultural de nuestro municipio”, ha señalado el alcalde.

Por diferentes barrios

Por su parte, el concejal de Juventud ha subrayado que esta primera intervención es solo el comienzo de un recorrido artístico que se irá ampliando en diferentes barrios, con el objetivo de acercar el arte a la ciudadanía y poner en valor la identidad local.

Con este primer mural, el Ayuntamiento de Aspe pone en marcha un proyecto cultural que "llenará las calles del municipio de color, creatividad e historia compartida", han agregado desde el Consistorio.