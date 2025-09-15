Comienzan las obras de reconversión de la calle San Pascual en Novelda

Convertir la calle San Pascual en un itinerariourbanosostenible que potencie la movilidad peatonal y mejore elpaisaje urbano del casco histórico de Novelda, con la implementación de espacios verdes que contribuyan a mitigar el efecto isla de calor y la creación de zonas estanciales y puntos de descanso, es el objetivo del proyecto de remodelación integral y accesibilidadde esta zona cuyas obras se prolongarán por espacio de cuatro meses.

La concejala de Turismo, Geno Micó, ha presentado el inicio de las obras para desarrollar un proyecto que comenzará con el derribo del edificio que albergaba la antigua emisora municipal Novelda Radio. Se trata de una actuación, presupuestada en algo más de 300.000 eurose incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, subvencionado con Fondos Europeos con más de un millón de euros.

El objetivo es potenciar la movilidad peatonal y mejorar el paisaje urbano del casco histórico de Novelda. / INFORMACIÓN

La intervención contempla la conversión de la calle San Pascual, ubicada en pleno centro histórico y próxima a edificios tan emblemáticos como la Parroquia Arciprestal de San Pedro, el Ayuntamiento, el edificio Gómez Tortosa, la Casa Museo Modernista o el Casino, la Plaça Vella y la calle Mayor, en un itinerario peatonal singular asociado a las rutas modernistas del municipio. Para ello el proyecto incluye, además de la conversión de la calle en una vía de plataforma única accesible, la plantación de arbolado y la creación de puntos de descanso, así como una plazoleta ajardinada con graderío y jardín vertical y zonas estanciales. Paralelamente se realizarán actuaciones sobre la redes de agua potable y renovación del alumbrado público, así como sobre las conducciones de saneamiento para la evacuación de aguas pluviales.

La responsable de Turismo ha incidido en la importancia del proyecto, ejecutado por la empresa Teresem, que no solo facilitará la accesibilidad universal “para que todas las personas podamos disfrutar de los espacios públicos con las mismas condiciones y oportunidades”, sino que también apuesta por la “renaturalización del espacio, para convertirlo en un itinerario urbano sostenible”, en el que se emplearán plantas, arbustos y arbolado autóctono de mediano porte que proporcione zonas sombreadas con las que mitigar las altas temperaturas.

Se crearán spacios verdes que contribuyan a mitigar el efecto isla de calor y la creación de zonas estanciales y puntos de descanso. / INFORMACIÓN

Museo del Modernismo

La actuación sobre la calle San Pascual es la segunda de las intervenciones que se pone en marcha en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, subvencionado con más de un millón de euros de Fondos de Europeos.

La primera, en fase de ejecución desde el pasado mes de febrero, es la destinada a la conversión en Museo del Modernismo de la casa Gómez Tortosa. En este caso la intervención se plantea en cuatro ejes fundamentales: la obra de restauración y recuperación de edificio en sí, con intervenciones sobre pavimentos, techos y paredes afectadas por el paso del tiempo; la climatización y mejora de la sostenibilidad energética; la restauración de elementos patrimoniales y la propia musealización de la casa, con la incorporación de un discurso expositivo sobre el modernismo y la implantación en Novelda de esta corriente artística y arquitectónica a finales del siglo XIX y primeros del XX.

Sobre las obras en la Casa Gómez Tortosa la concejala de Turismo ha indicado que el plazo de ejecución de las mismas se prolongará posiblemente hasta final de año, ya que las “actuaciones que se están llevando a cabo para eliminar humedades han dejado al descubierto algunos elementos cuya existencia se desconocía, como es el caso de un aljibe, una pequeña estancia, unos sillares de piedra del siglo XVIII y una alacena, en cuya recuperación estamos trabajando”.