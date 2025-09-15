Así se pone en marcha la nueva herramienta para crear empleo en el Alto y Medio Vinalopó

El Museo de Villena (MUVI) se ha convertido en el escenario este lunes de la primera reunión operativa del Consorcio Intermunicipal del Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó. Una entidad que reúne a varios municipios que buscan instrumentos y herramientas para el desarrollo socioeconómico de la comarca.

En esa sesión ordinaria del Consejo Rector del Consorcio Intermunicipal del Pacto se presentó el primer Plan Estratégico de acciones, así como las líneas básicas en materia de fomento del empleo, la formación, el emprendimiento y el desarrollo local. La edil de Empleo de Villena, Paula García, recibió a las delegaciones de cada municipio en las instalaciones del Museo de Villena.

Un momento de la reunión / INFORMACIÓN

El ente ha sido presidido por el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, que ostenta la presidencia del Pacto Territorial por el Empleo y han asistido los alcaldes y alcaldesas de Pinoso, Monóvar, Monforte del Cid, Sax, Petrer, Algueña, Salinas y Biar, además de concejales de otros municipios de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó. En este foro participan la organización empresarial CEV, los sindicatos UGT y CC OO, además del director general de Empleo y Formación de Labora.

Carta de servicios

En el encuentro se ha presentado el catálogo de servicios, como talleres de empleo y autoempleo, creación de curriculums, orientación de oposiciones y bolsas de trabajo, certificado digital, itinerarios individualizados y alfabetización digital, y el de actividades puntuales como orientación laboral, restauración, packs turísticos, emprendimiento, transporte y subvenciones.

Alfaro ha agradecido el esfuerzo llevado a cabo “para retomar el Pacto” subrayando que “el éxito del plan dependerá de la implicación de todos los municipios y los agentes que forman parten del mismo”.

Asistentes a la reunión / INFORMACIÓN

En el encuentro se ha “estrenado” Silvia Verdú como nueva alcaldesa de Pinoso y Arancha Casado ha protagonizado una emotiva despedida como secretaria técnica del Pacto.

Paro juvenil

Una vez presentadas las líneas maestras del Plan Estratégico, el responsable de Genion, Diego Tomás, ha presentado una iniciativa para reducir el paro juvenil mientras que el presidente de la Asociación Alicante por el Turismo de Cruceros, Roberto Martínez, ha incidido en la fortaleza de los pueblos del interior de la provincia de Alicante para captar cruceristas como fuente de riqueza complementaria a la industria, la agricultura y los servicios.

Para este proyecto, el Consorcio contará con un equipo técnico que está compuesto por un coordinador, cuatro técnicos medios y dos administrativos, que desarrollarán su labor en el marco de este acuerdo comarcal integrado por varios municipios del Alto y Medio Vinalopó. Todos ellos se han presentado dando a conocer las líneas maestras de su trabajo.

En esta reunión se han abordado cuestiones como los retos comunes, las características propias de cada municipio y las necesidades de los diferentes sectores, como el industrial, el servicio y el agroalimentario, fundamentales para el sostenimiento del empleo en los diferentes municipios. Una de las apuestas del Consorcio está centrada en el desarrollo de nuevos nichos empresariales fundamentados en la tecnología y la innovación.