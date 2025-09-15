"Los sonidos del calzado" marcarán el ritmo de la Gala Mejor Calzada 2025 de Elda

El Teatro Castelar de Elda acogerá el próximo 12 de noviembre, a las 20.00 horas, la Gala del Premio Mejor Calzada de España 2025, un evento que este año se presenta bajo el lema ‘Los sonidos del calzado’. Así se refleja en el cartel oficial del acto, en el que un zapato de tacón de aguja protagoniza una elegante composición sobre fondo dorado, acompañado de notas musicales que evocan el sonido como hilo conductor del homenaje.

Esta edición, que regresa tras tres años de ausencia, quiere rendir tributo a la industria del calzado a través de la dimensión sonora de cada una de las fases que componen el proceso de fabricación del calzado: el trazo del modelista sobre el papel, el corte preciso del cuero, el golpeteo rítmico de las aparadoras, el chasquido del embastado, el roce del lijado y el pulido final.

“Cada uno de estos sonidos es reflejo del trabajo, la tradición y la pasión que hay detrás de cada par de zapatos”, ha explicado este lunes la directora del Museo del Calzado, Andrea Paños. La premiada de esta edición, la presentadora Paula Vázquez, se convierte en la nota final de esta partitura, aportando con su estilo y presencia el broche que da vida a la pieza terminada.

Un nombramiento honorífico nacido en el año 2000 El Premio Mejor Calzada de España es un nombramiento honorífico que destaca a mujeres de reconocido prestigio social y profesional. La galardonada asume, durante un año, el papel de embajadora del zapato femenino fabricado en Elda, comprometiéndose a contribuir a la difusión de la calidad, el diseño y la tradición de las firmas y artesanos zapateros locales. Creado en el año 2000 con el impulso del cineasta Luis García Berlanga y el apoyo institucional del Ayuntamiento de Elda y la Fundación Museo del Calzado, este galardón ha consolidado su relevancia como altavoz del talento artesanal y la industria zapatera nacional. La ceremonia del próximo 12 de noviembre reunirá a destacadas personalidades del sector, representantes institucionales, medios de comunicación y ciudadanía en general, en una gala que pondrá en valor no solo la elegancia, sino también la historia que hay detrás de cada zapato. El galardón vuelve así a celebrarse tras tres años de ausencia. Sin embargo, el equipo de gobierno no ha ofrecido explicaciones sobre los motivos por los que el certamen dejó de convocarse en 2022, hasta este año.

El cartel, sobre un fondo textil que sugiere elegancia, sobriedad y movimiento, presenta un zapato de tacón alto en color negro que se erige como símbolo del calzado femenino fabricado en Elda. La imagen va acompañada de figuras de notas musicales que parecen surgir del tacón, reforzando la idea de que cada paso genera un sonido propio, una huella sonora que forma parte del alma de la ciudad.

Cambio de fecha

La Gala del Premio Mejor Calzada de España 2025, inicialmente prevista para el 2 de octubre, se ha trasladado al 12 de noviembre debido a la agenda profesional de la homenajeada, Paula Vázquez. La presentadora gallega se encuentra inmersa en el rodaje de ‘Hasta el fin del mundo’, la nueva gran apuesta de TVE para esta temporada, en la que conducirá a seis parejas de famosos en una aventura por Latinoamérica (con paradas en países como Costa Rica, México, Colombia o Brasil), recuperando así el espíritu del mítico ‘Pekín Express’ que ella misma presentó en su día.

Cartel de la gala / INFORMACIÓN

Una sonoridad única

Andrea Paños ha explicado que “el lema ‘Los sonidos del calzado’ no es solo un título evocador, sino el hilo conductor que articulará parte de lo que veremos durante la gala en el Teatro Castelar”. La directora del Museo del Calzado ha destacado que cada etapa del proceso de fabricación tiene una sonoridad propia, “una banda sonora que queremos poner en valor en esta edición y que tendrá un papel protagonista durante la ceremonia”.

La Gala del Premio Mejor Calzada de España 2025, organizada por el Ayuntamiento de Elda y la Fundación Museo del Calzado, distinguirá a Paula Vázquez como la vigésimo primera mujer en recibir este reconocimiento. La presentadora ferrolana se suma así al listado de mujeres de referencia que ya figuran en el Paseo de la Mejor Calzada, como Marta Sánchez, Carmen Cervera, Anne Igartiburu, Paz Vega, Nieves Álvarez o Laura Sánchez, última galardonada hasta la fecha.