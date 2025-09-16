Elda invertirá 350.000 euros en la reurbanización de este eje del Casco Histórico

El Ayuntamiento de Elda iniciará en unos meses la reurbanización de la calle La Purísima, uno de los ejes viarios más importantes del Casco Histórico. Una obra que está en proceso de adjudicación y que está valorada en 350.000 euros.

Así lo ha anunciado este martes el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, quien ha estado acompañado en su comparecencia por el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat; por la directora del área de Espacio Público e Inversiones, Raquel Fernández; y por el ingeniero municipal Marc Pastor.

Los trabajos, que se enmarcan en el Plan Elda parte de ti, cuentan con un plazo de ejecución de seis meses a partir de su adjudicación y tienen un presupuesto de 349.979 euros. El proyecto contempla la sustitución de todo el pavimentado, establecimiento una plataforma única en todo el recorrido entre la calle Natalia Tendero Gil y la calle Colón.

Adoquinado, saneamiento y abastecimiento

Rubén Alfaro ha destacado que "además de la instalación de adoquinado, se va a renovar la conducción de agua potable y también el sistema de recogida de aguas pluviales. Igualmente, se va a actuar en la red del alcantarillado y se va a retirar la señalización vertical y los postes de madera donde se sustenta el cableado, que será soterrado".

Un plan de 40 millones para cuatro años El Plan Elda parte de ti está dotado con 40 millones de euros para seguir avanzando en la modernización de la ciudad durante el periodo 2025-2028. Así, en este cuatrienio el Ayuntamiento prevé desarrollar el que será el plan más importante que ha tenido la ciudad en toda su historia. Para esta Estrategia de Desarrollo Integrada Local (EDIL) el Consistorio ha pedido 15 millones en ayudas europeas. Entre las actuaciones previstas están la reurbanización de la avenida Chapí y de la calle Colón, la creación de una sala de estudio 24 horas, la renovación del muro perimetral del Viejo Pepico Amat y del Parque Rosalía de Castro y la rehabilitación del Hospital de Pobres, del Antiguo Conservatorio y de las escaleras de San Antón.

"Además, ha continuado el regidor eldense, los puntos de luz del alumbrado público se situarán sobre la zona central de la calzada, como ya está en la calle Independencia, para conseguir la uniformidad deseada y cumplir con las directrices de eficiencia y ahorro energético".

Presentación del proyecto / INFORMACIÓN

De la misma manera, y al estar las obras dentro del Casco Histórico del centro urbano, se prevé una partida de ayuda a los trabajos arqueológicos. Y, por último, también se incluye en el proyecto la instalación de nuevo arbolado, así como plantas y arbustivas que completarán las zonas verdes, que contarán con un sistema de riego por goteo.

Transformación

El alcalde de Elda ha recordado que "el Plan Elda parte de ti tiene como objetivo transformar nuestra ciudad con el foco puesto en conseguir una Elda más humana, accesible, moderna y sostenible".

Y Alfaro ha añadido que "este proyecto de reurbanización se enmarca en la apuesta del gobierno local por seguir avanzando en la recuperación del casco antiguo, en la puesta en valor del patrimonio y del legado histórico de Elda y en la creación del modelo de ciudad que queremos para los próximos años".