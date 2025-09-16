Villena reclama ayuda al Consell para crear líneas de transporte universitario

Villena ha reclamado ayuda al Consell para crear líneas de transporte universitario para que los alumnos se puedan desplazar a los campus de la UA y la UMH.

La Concejalía de Educación sigue a la espera de la respuesta de la Generalitat a la petición cursada para poder establecer un servicio de transporte por carretera a las universidades públicas de la provincia, según ha informado este martes el Consistorio.

La edil del área, María Server, remitió un escrito el pasado 30 de julio a la Conselleria de Educación solicitando una subvención que permitiera cubrir la demanda de transporte en autobús al campus de San Vicente del Raspeig, sin que hasta la fecha haya tenido respuesta.

“Nuestro alumnado no tiene alternativa, y la conselleria sigue dando la espalda a nuestra ciudad, sin contestar si quiera a las peticiones de ayuda, olvidando sus obligaciones y generando ciudadanía de primera y ciudadanía de segunda, con menos derechos y menos oportunidades” María Server — Concejal de Educación de Villena

Server recuerda que las líneas de transporte existentes en las comarcas del Vinalopó parten de Sax y de Elda, pero ninguna desde la capital del Alto Vinalopó.

Y precisamente Elda denunció el lunes que este servicio además estaba colapsado en horas punta y faltaban plazas, uniéndose a las quejas de otros municipios por las nuevas concesiones con el transporte comarcal, como en l'Alcoià, El Comtat o Xixona.

Además, desde Alcoy se ha alertado que el transporte actual no permite llegar a tiempo a una treintena de alumnos de FP que se desplazan desde Villena y Biar.

Descuento de Cercanías

En la actualidad, hay una bonificación del precio del billete de tren de Cercanías que no llega al campus universitario, sino a Alicante, pero cuya vigencia del descuento expira en enero próximo.

La concejal de Educación de Villena / INFORMACIÓN

El retorno al precio del billete ordinario de tren supondrá un coste cercano a los cuatro euros por trayecto, un precio inasumible para la mayoría de las familias, según argumenta la concejal de Educación.

La intención de la Concejalía era lograr una ayuda financiera por parte del Consell para establecer servicios tanto hacia la UA en San Vicente del Raspeig, como al campus ilicitano de la Universidad Miguel Hernández (UMH).

"Ante el silencio de la administración autonómica", la concejala volverá a pedir reuniones con los responsables de las consellerias de Educación como a la de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, responsable del transporte y la movilidad interurbana.