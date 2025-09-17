El PP denuncia el retraso de Villena en actuar frente a una planta solar supuestamente ilegal

El PP de Villena ha denunciado la instalación de una planta solar que supuestamente carece de autorización en el término municipal, criticando la demora del Consistorio en actuar. En un comunicado ha alertado este martes que el Ayuntamiento todavía no ha iniciado el expediente de paralización de la fotovoltaica, que alertan carece de licencia de obras.

En cambio, desde el ejecutivo de izquierdas han explicado que ya se informó al PP en el pleno de finales de agosto de la apertura del expediente por carecer de licencia.

En un comunicado los populares de Villena han explicado que "el pasado 29 de agosto, desde el Partido Popular informamos a los medios de comunicación que, ante preguntas de nuestro portavoz en el pleno municipal, Miguel Ángel Salguero, el equipo de gobierno confirmó que la planta fotovoltaica instalada en el Camino Viejo de la Virgen carece de la preceptiva licencia de obra que debe otorgar el Ayuntamiento de Villena".

Y entonces, "preguntado el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente sobre qué medidas iban a adoptar por parte del Ayuntamiento ante tal situación, pese a que ya se conocía esta situación desde hacía más de un mes sin que hubiesen hecho absolutamente nada, el concejal nos indicó que se iba a iniciar un expediente de paralización o restauración de la legalidad la semana siguiente, es decir la del 1 al 5 de septiembre".

"Tal y como hicimos constar, ya dudábamos que se hiciera efectivo en el periodo que se nos indicó y a fecha de hoy nuestras dudas lamentablemente se han cumplido porque, ante las consultas que hemos realizado", hasta el lunes 15 de septiembre "no se había llevado a cabo el inicio de ningún expediente de restauración de la legalidad, para corregir la infracción urbanística".

"De hecho, y tras varios días consultando en distintos departamentos, no ha sido hasta el martes cuando este asunto se ha puesto sobre la mesa en los departamentos técnicos. Como podemos apreciar, esa beligerancia que PSOE y Verdes transmiten en sus notas de prensa, no es la que aplican en su gestión diaria", han destacado desde el PP.

"Este equipo de gobierno ya admitía haber llegado tarde para poder proteger nuestro patrimonio de plantas fotovoltaicas. Tampoco han cumplido a la hora de exigir la aplicación de la ley en la instalación de este tipo de plantas ante las que, para mostrar su rechazo, se han colocado detrás de muchas pancartas", añade el PP.