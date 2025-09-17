Estas son las mejoras realizadas en el colegio Antonio Machado de Elda

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha visitado esta mañana el CEIP Antonio Machado, donde el Ayuntamiento de Elda, a través de la concejalía de Inversiones y Espacio Público, ha llevado a cabo durante los meses de veranos diferentes trabajos de mejora.

Estas actuaciones también han sido realizadas en otros centros educativos públicos de la ciudad, como la E.I. Nuevo Almafrá, el CEIP Santo Negro, el CEIP Virgen de la Salud, el CEIP Miguel Hernández, el CEIP Miguel Servet, entre otros.

El regidor eldense, que ha estado acompañado por la concejala de Educación, María Gisbert, y el director del centro, David Marhuenda, ha explicado que “en el Colegio Antonio Machado se ha creado una nueva zona de paso en el patio con hormigón impreso, sustituyendo las baldosas que estaban levantadas por las raíces de los árboles".

Alfaro ha destacado que "también hemos reforzado la valla metálica que colinda con el patio, con el objetivo de aumentar su estabilidad y durabilidad, y se han realizado trabajos de jardinería, con especial atención a la poda del arbolado, mejorando tanto la seguridad como la estética del patio”.

"Todas estas actuaciones tienen un mismo objetivo: garantizar que nuestros centros sean espacios seguros, accesibles y adecuados para el aprendizaje de nuestros niños y niñas” Rubén Alfaro — Alcalde de Elda

Rubén Alfaro ha destacado que “todas estas actuaciones tienen un mismo objetivo: garantizar que nuestros centros sean espacios seguros, accesibles y adecuados para el aprendizaje de nuestros niños y niñas”.

En relación al inicio del curso escolar 2025-26, el alcalde de Elda ha destacado que “el curso arranca en Elda con más de 10.500 alumnos y alumnas matriculados en las diferentes etapas. Destaca el incremento en Infantil y Primaria (+600), así como la consolidación de las cifras en el resto de niveles. Un año más nuestra ciudad está en cifras récord de matriculaciones y de alumnado en sus centros educativos”.

Falta de docentes

Por último, Rubén Alfaro ha recordado que “un año más, desde que gobierna el Partido Popular, el curso comienza con retrasos en la incorporación de personal docente y no docente en varios centros de la ciudad, con los problemas que esto conlleva para la organización escolar. En total, son cerca de medio centenar de plazas por cubrir, preocupando especialmente el CIPFP Valle de Elda, donde a fecha de hoy faltan 33 docentes especialistas”.

“Desde el gobierno local, ha concluido el alcalde de Elda, reiteramos nuestro compromiso con la educación pública y, en general, con unos servicios públicos de calidad, porque son la mejor garantía de igualdad de oportunidades para todos y para todas”.