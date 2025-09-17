Villena y los regantes alertan de que una planta solar pone en peligro infraestructuras del trasvase Júcar-Vinalopó

El Ayuntamiento de Villena alerta que una planta solar aprobada por la Generalitat "pone en peligro infraestructuras del trasvase Júcar-Vinalopó".

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha presentado alegaciones a la autorización del parque fotovoltaico PSF Villena Solar por considerar que su futuro desarrollo afectaría a actuales y futuras conducciones que llevan a los agricultores agua procedentes del trasvase.

El Ayuntamiento ya planteó recurso en su momento contra este proyecto en el periodo previo a la autorización, y ahora se suma al recurso de alzada presentado por la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó.

Las alegaciones del Ayuntamiento inciden en las mismas tesis que los Usuarios del Alto Vinalopó y apela a que la línea eléctrica de evacuación de energía subterránea “discurra por la linde de sus terrenos para que no afecte a las actuales (infraestructuras) y, sobre todo, a las futuras conducciones” de agua procedentes del trasvase Júcar-Vinalopó.

De interés general

En el texto del recurso, se considera que “las transferencias procedentes del trasvase Júcar-Vinalopó, infraestructura declarada de interés general, son imprescindibles para lograr la efectiva sustitución de los recursos subterráneos de agua, de tal forma que se cumplan los objetivos medioambientales de alcanzar el buen estado cuantitativo de las masas de agua. Por tanto, la línea de evacuación de energía de la planta fotovoltaica no puede poner en riesgo el funcionamiento y futuro desarrollo de unas infraestructuras hidráulicas de interés público de tal magnitud”.

“El Consell puede poner en peligro infraestructuras de un trasvase que dice defender, pero que toma decisiones en su contra. Saca pecho de la defensa del trasvase por la mañana y lo pone en riesgo por la tarde" Fulgencio Cerdán — Alcalde de Villena

Para Cerdán, este es un ejemplo de la “falsa política del Consell” en materia de respeto a la autonomía municipal, puesto que “nunca acepta las posiciones de los ayuntamientos y los gobiernos locales”.

En este caso en concreto, a juicio de Cerdán, la situación es más grave: “El Consell puede poner en peligro infraestructuras de un trasvase que dice defender, pero que toma decisiones en su contra”. El alcalde de Villena apeló directamente al presidente de la Generalitat a quien acusó de “sacar pecho de la defensa del trasvase por la mañana y ponerlo en riesgo por la tarde. Debe ser coherente y respetar Villena”.

Los dos recursos ponen de manifiesto la "necesidad fundamental de que la línea eléctrica subterránea discurra por el linde de los terrenos expropiados que albergan las conducciones de distribución de agua, puesto que el proyecto aprobado no garantiza el cumplimiento de dicha condición".

Una instalación con más de 30.000 placas solares La planta PSF Villena Solar tiene una potencia de 40,75 MW repartido en varias zonas, con más de 30.000 placas solares. Los módulos fotovoltaicos ocuparán 9,3 hectáreas, y la parcela vallada del complejo abarcará 19,4 hectáreas. El parque fotovoltaico requiere de una línea de evacuación de 132kV a lo largo de 5,81 kilómetros para volcar la energía a la red general. Un tendido que atraviesa la zona de la Huerta de Villena, siendo 3,15 kilómetros por vía aérea y otros 2,66 kilómetros soterrados, que son los que provocan el problema con las infraestructuras hidráulicas vinculadas al trasvase.

El Ayuntamiento de Villena presentó alegaciones durante el procedimiento de aprobación de la instalación fotovoltaica haciendo hincapié en la "relevancia de compatibilizar los trazados de las conducciones de agua y de la línea eléctrica subterránea".

"Pese a que el promotor de la línea eléctrica de evacuación cuenta con la información georreferenciada de las conducciones de la Comunidad General Usuarios del Alto Vinalopó, el recurso de alzada presentado por la citada entidad incide en la importancia de que la línea discurra por el linde de sus terrenos para que no afecte a las actuales y, sobre todo, futuras conducciones", insiste en Consistorio.

En las alegaciones "el Ayuntamiento de Villena, como beneficiario indirecto de la transferencia de agua Júcar-Vinalopó, está defendiendo los intereses municipales al velar para que ningún proyecto pueda obstaculizar el desarrollo de las infraestructuras necesarias para la recuperación de los acuíferos".

Un proyecto recurrido

El Ayuntamiento de Villena ha recurrido sistemáticamente toda solicitud y autorización concedida por esta planta, ante la que ha mostrado su rechazo desde su solicitud inicial. El alcalde, que ha presentado su oposición a las autorizaciones concedidas del Consell, presentó alegaciones en el periodo de autorización por su afección a la Huerta de Villena y al Paraje de la Peña Rubia.

A pesar de estos recursos, y otros 250 presentados por particulares en colaboración y cooperación con el propio Ayuntamiento, el Consell terminó otorgando la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para su implantación. Ahora se trata de limitar el posible impacto de la línea de evacuación de energía de esta planta fotovoltaica.