Monóvar prepara la III Muestra de Productos de Proximidad en las Casas del Señor

El Ayuntamiento de Monóvar, a través de la Concejalía de Desarrollo Local, ha anunciado que el próximo 21 de septiembre se llevará a cabo la III Muestra de Productos de Proximidad. En esta ocasión, se celebrará en las Casas del Señor.

Cartel y programación. / Información

Allí, los asistentes podrán encontrar productos de proximidad, artesanía local y productores monoveros, los cuales organizarán degustaciones y presentaciones de sus géneros. Todo eso, bajo la unión de la comunidad de artistas de Paca Market Vintage, como en las anteriores ediciones.

Además, dentro del horario establecido de 10:00 a 18:00 horas, se podrá disfrutar de música en directo, visitas guiadas gratuitas, catas y mercado.

Productos locales, artesanía, música en directo y catas en un ambiente único de Paca Market Vintage. / Información

Se trata de una actividad encaminada a promocionar los productos locales. Y es que, como ha explicado María Amparo Maestre, concejala del área, “después del éxito de los años anteriores, no queremos dejar pasar la oportunidad de volver a organizar un evento de estas características”. "Como es habitual, habrá numerosas sorpresas, productos locales, artesanos, bodegas, talleres y conciertos, como es el caso de Pimpampum y Venus Castro. Pero lo más importante es enseñar a los visitantes que un consumo responsable y de proximidad es posible”, según ha asegurado la concejala.

Esta muestra, como ha remarcado Maestre, “es un gran escaparate donde las bodegas locales mostrarán sus vinos y realizarán sus catas. Así mismo, allí también encontraremos productos locales como quesos, yogures, cremas de queso, leche de cabra, miel, pan artesano, verduras ecológicas, embutidos, productos que podrán ser probados y adquiridos por el público”.

Vinos y catas de bodegas locales junto a quesos, miel, pan, embutidos y otros productos artesanos para degustar. / Información

María Amparo Maestre ha destacado que “es una oportunidad única para poner en valor lo que más nos identifica, como son los productos de nuestra tierra y, con la itinerancia de la Muestra por las pedanías monoveras, contribuimos a poner en valor los entornos rurales. Por eso, invito a los vecinos y vecinas de localidades cercanas a Monóvar a que pasen por esta Muestra de Productos de Proximidad, porque disfrutarán con todos los sentidos”.

La concejala María Amparo Maestre invita a los vecinos y vecinas de localidades cercanas a Monóvar a que pasen por esta Muestra de Productos de Proximidad. / Información

Por su parte, la agencia Paca Market ha preparado una feria artesanal que, junto con los espacios gastronómicos, creará un ambiente inigualable de productos artesanos y sostenibles. Esta actividad cuenta con la colaboración de la Diputación de Alicante.